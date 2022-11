Los collares antipulgas para perros con la mejor relación calidad-precio de Amazon

New Mall Media

Las mascotas son un miembro más de la familia y querrás lo mejor para ellos, por eso se merecen ser cuidados y atendidos como si de un humano se tratasen. La mejor forma de quererles es llevándoles al veterinario, poniéndoles las vacunas pertinentes, dándoles únicamente comida y chuches aptos para ellos, así como jugar, pasearles y llevarles atados cuando se les saca a la calle.

Otra de las formas de demostrarles el cariño que les tienes es protegerles ante distintos riesgos. Igual que no le dejarías comerse cualquier cosa del suelo, también debes atender otros aspectos, ya que ellos no son capaces de distinguir lo que puede ser perjudicial de lo que no.

En este artículo, hablamos de las amenazas que pueden suponer para su bienestar los parásitos como las pulgas, garrapatas, piojos, huevos, larvas... Y es que en ciertas épocas del año es cuando más riesgo hay de que les piquen como, por ejemplo, durante los meses de más calor, lo que puede derivar en infecciones muy graves. Como sabemos que no quieres eso para tu mejor amigo de cuatro patitas, los collares antiparasitarios son la mejor opción.

Hemos escogido los mejores de Amazon para que cuides a tu perro como merece y necesita, porque toda protección es poca. Están hechos con materiales que no provocan reacciones alérgicas en su piel, ligeros y ajustables. Porque no hay nada mejor que utilizar aquellos artículos que están fabricados con ingredientes naturales. ¡Toda precaución es poca!

Collar GVOO

Este artículo es el indicado para mantener a raya a pulgas, garrapatas, piojos, larvas, mosquitos y otro tipo de insectos. Los collares miden 63 cm, ideal para los perros más grandes, sin embargo, también podrán utilizarlos los más pequeños ya que es ajustable. Solo tendrás que cortar la parte sobrante y quedará a la medida de tu mascota para que esté a gusto y cómoda.

Es súper eficaz, ya que la mantendrá protegida durante 8 meses o 240 días. Además, incluye un guante de cepillo para mantener en perfecto estado su higiene.

Está confeccionado con materiales de alta calidad y está compuesto por aceites esenciales de plantas aromáticas para que sea mucho más efectivo. Asimismo, es resistente al agua, por lo que podrá bañarse con él, nadar o incluso podrá caerle lluvia.

Se recomienda colocarlo alrededor del cuello de tu mejor amigo gatuno o perruno, dejando dos dedos de separación. Si ya tiene pulgas, entonces deberás utilizar el tratamiento con champú especial o spray. Por último, no debes dejar que mastique o coma el collar, deberás lavarte las manos después de usarlo y no se debe dejar a los niños jugar con el producto. Podrás escoger entre el pack de 2 o el de 1.

Collar VICSOM

El de VICSOM tiene una alta eficacia contra pulgas ya que funciona como un tratamiento basado en el ciclo de crecimiento de los parásitos perjudiciales. Es ideal para mantener lejos de tu amigo de cuatro patas las plagas de pulgas, garrapatas, ácaros, piojos y larvas. ¡Y no solo eso! También ayuda a evitar enfermedades que pueden ser provocadas por estos agentes.

El collar está confeccionado con tecnología de ingrediente activo de liberación lenta controlada, para mantener completamente seguro a tu perro durante 8 meses. De esta forma, no solo le cuidarás a él, también a tu familia.

Está confeccionado con caucho natural, ya que se trata de un material impermeables, con propiedades muy beneficiosas como la elasticidad y resistencia. Esto permitirá mantenerlo en buen estado a pesar del paso del tiempo y del uso. Es muy ligero, para que no le incomode, le pueda generar una gran carga sobre su cuello o le agobie. Todo ello lo convierte en la opción ideal para pasar largas horas en el agua o bajo la lluvia sin perder la eficacia.

Contiene aceites esenciales de eucalipto de limón, lavanda y linalool, unos ingredientes 100% naturales muy seguros para su salud, además de no provocar alergias e irritar. Además, no contiene ningún tipo de químicos.

Mide 25,5 pulgadas, perfecto para todos los tipos y razas de perros, ya que se ajusta perfectamente a su cuello. Podrás escoger entre una única unidad o un pack de 2, y el que más te guste ya que está disponible en una gran variedad de colores: azul claro y oscuro, amarillo, gris, rosa, blanco y violeta.

Collar Rmolitty

Si buscas un collar que te permita mantener protegido a tu mejor amigo pero que puedas olvidarte de cambiarlo en mucho tiempo, este es para ti. Se trata del de la marca Rmolitty, que es eficaz hasta 12 meses después, ya que dispone de una tecnología de liberación lenta.

Mantendrá a raya a todo tipo de parásitos, como pulgas, garrapatas, piojos, huevos, larvas y otros agentes que pueden provocar serios daños en su salud. Esto ayudará a evitar el picazón y los rasguños intensos, así como las infecciones derivadas de estos parásitos.

Está fabricado con ingredientes 100% naturales, ya que los químicos pueden provocar reacciones alérgicas o irritar su piel. Gracias a los aceites esenciales de limón, eucalipto y menta tu peludo estará protegido siempre. Es impermeable, por lo que podrá bañarse, nadar o jugar bajo la lluvia sin tener que quitárselo.

El material con el que está confeccionado es suave y está diseñado con un arco circular que no contiene bordes o esquinas. Esto aporta una mayor sensación de comodidad y no causará rozaduras. Es completamente ajustable, para amoldarse al tamaño del canino, solo tendrás que cortar la parte sobrante. Es de color blanco y podrás escoger un producto único o el pack que incluye dos collares.

Se recomienda colocarlo a dos dedos de la piel para que no le ahogue, así como no dejarle que lo muerda. Tampoco se debe dejar a los niños jugar con el producto y debes guardarlo en un lugar fresco y seco.

