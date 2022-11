Graba escenas con discreción con las mejores cámaras espía

New Mall Media

Seguro que cuando piensas en una cámara espía te viene a la mente una película de espionaje o trapos sucios. Lo cierto, es que una cámara espía te puede resultar útil en una gran cantidad de ocasiones, sobre todo, para aportar una grabación como prueba en un juicio.

Una cámara espía es una herramienta estupenda para sacar confesiones a personas que se piensan que no están siendo grabadas. Esto es especialmente útil si tienes un problema en el trabajo con algún compañero, en un despacho con un directivo o quieres simplemente demostrar que te ha ocurrido algo que te perjudica.

En Amazon puedes encontrar una gran cantidad de modelos de cámaras espías y, para que tu búsqueda resulte más sencilla, te vamos a mostrar algunos de los mejores modelos de cámaras espías de Amazon. Además, te mostraremos en qué características te debes de fijar cuando vayas a comprar una cámara espía para que aciertes en tu compra.

Cámara espía AOBOCAM

Cámara espía de la marca AOBOCAM que cuenta con un tamaño de 1.3 pulgadas, por lo que es perfecta para ocultar. Cuenta con un cuerpo magnético para ser colocada en cualquier superficie y toda ella funciona de forma inalámbrica, por lo que no dependerás de ningún cable. Cuenta con una batería de 1500 mAH con la que podrás grabar hasta 6 horas de vídeo a una calidad de 1080p.

Cámara espía ZUNHAI

Cámara espía de la marca ZUNHAI que se puede utilizar como bolígrafo normal. Esta cámara espía es capaz de grabar en HD gracias a su resolución de 2560x1440. Cuenta con función de grabación en bucle para sobrescribir el vídeo más antiguo si la tarjeta SD se llena. Cuenta con una capacidad de 32 GB, lo que te permite grabar vídeos de larga duración sin problema.

Cámara espía FiveSky

Cámara espía de la marca FiveSky que tiene la forma de un detector de humo para pasar desapercibida. Se trata de una cámara con WIFI, sencilla de configurar y que cuenta con una resolución de 1920x1080 para poder grabar en tiempo real. Cuenta con detector de movimiento integrado para enviar alertas cuando estás fuera de casa. Admite tarjeta microSD de hasta 128 GB.

Cámara espía Kawer

Cámara espía de la marca Kawer que detecta el movimiento y envía alertas push a tu dispositivo portátil cuando detecta algo. Esta cámara espía sobrescribe automáticamente los archivos que se encuentran en la tarjeta SD más antiguos para que la grabación continúe. Graba a calidad Full HD 1920x1080P a 30 FPS. Incorpora imán y es compatible con iOS y Android.

Guía de compra, ¿en qué debo de fijarme a la hora de comprar una cámara espía en Amazon?

La finalidad de todas las cámaras espía que tienes en Amazon es la de grabar sin ser detectadas para dejar constancia de algo. A pesar de que todas cuentan con la misma finalidad, no todas tienen la misma forma de hacerlo, por lo que vamos a ver en qué aspectos debemos de fijarnos a la hora de comprar una cámara espía en Amazon para acertar con el modelo.

Lo primero que debes de tener en cuenta es el tamaño y el diseño de la cámara espía. Mientras que puedes encontrar cámaras de botón, otros modelos pueden esconder la cámara dentro de un objeto. Como hemos visto, hay modelos que la esconden en un bolígrafo, otros en un detector de humo, otros en un despertador… en definitiva, existen una gran cantidad de modelos y tamaños diferentes en Amazon que te pueden ser más o menos útiles dependiendo de tus preferencias.

Una de las opciones que puedes tener en cuenta es que tenga sensor de movimiento. El sensor de movimiento sirve para varias cosas. En primer lugar, una cámara espía que cuenta con sensor de movimiento no se encuentra grabando todo el rato, ya que, si no hay cambios en donde se encuentra, no grabaría nada de calidad. Esto la permite ahorrar batería, por lo que puede estar mucho más tiempo operativa.

En segundo lugar, una cámara espía con sensor de movimiento te permitirá recibir notificaciones a tu teléfono móvil para avisarte de que está ocurriendo algo. Esto es una opción y no tiene porque funcionar en todas las cámaras, por lo que también lo podrías tener en cuenta de cara a mejorar la seguridad. De hecho, para que esta opción sea viable, la cámara espía debería de contar con WIFI.

Otra consideración es la duración de la batería. En este caso, como cualquier otro tipo de dispositivo electrónico, cuanta más batería tenga de mayor autonomía dispondrá. Si vas a hacer vigilancias largas y no quieres quedarte sin batería en mitad de las mismas, procura que esta cuente con unas cuantas horas de autonomía para grabar todo lo que necesites.

La memoria y capacidad de almacenamiento también es otro factor que deberías de tener en cuenta. Cuanta más memoria tenga la cámara más vídeos va a poder grabar. Si el vídeo que graba es largo, es importante que tenga buena capacidad para que este se encuentre al completo y no se quede la grabación a medias. Algunos modelos de cámara espía te permiten contar con memorias externas para así poder ampliar la capacidad de estas de forma sencilla.

Finalmente, puedes tener en cuenta el sonido y la visión nocturna. Si quieres una cámara espía que grabe el sonido de la estancia en donde se encuentra asegúrate de esto. No todas las cámaras graban sonido, por lo que si lo que quieres es grabar una conversación deberás de asegurarte de que tu cámara puede con ese cometido. Por lo que respecta a la visión nocturna, esto puede ser importante si vas a utilizar la cámara espía en situaciones de escasa visibilidad. Si vas a grabar por la noche o en una casa en una habitación a oscuras, necesitarás que tu cámara espía tenga visión nocturna para que pueda trabajar.

