Las mejores fundas para sofá que te permitirán proteger tu mobiliario de daños y manchas

Si tienes mascotas en casa sabrás lo complicado que es a veces estar detrás de tu perro o tu gato recogiendo los desperdicios que dejan tras de ellos, evitando que salten sobre el sofá o tu cama. Y por no hablar de los períodos inevitables en los que empiezan a mudar de pelo dejando todo tu hogar repleto de pelusas que se terminan pegando en tu mobiliario siendo muy difíciles de quitar. Si quieres evitar todo esto necesitarás cubrir todo tu mobiliario, sillones y sofás de tu hogar para que estos no acumulen suciedad y no se manchen.

Las fundas para sofá son unas piezas textiles fabricadas con diferentes materiales resistentes, duraderos e impermeables. Sirven para cubrir y envolver el sofá y el mobiliario de tu hogar por completo con el propósito final de proteger su tejidoy alargar su vida útil. Así se evita que este se ensucie, acumule polvo, desperdicios y pelos de tu mascota para proteger el tejido original del mueble.

A continuación, compartimos contigo esta fantástica guía de compra con la que podrás comparar, elegir y comprar entre las mejores fundas para sofás disponibles en Amazon que te permitirán proteger tu sofá de arañazos, pelos y manchas. ¡No dejes pasar la oportunidad de llevarte una fantástica funda para sofás hecha con materiales de calidad, cómodo y que te garantizarán la máxima protección!

Funda para sofás de Umi

Esta funda para sofás de la marca Umi es adecuada para sofás con reposabrazos de 3 plazas de 180 a 235 cm que se expande para adaptarse a tu sofá gracias a su construcción de spandex y una fuerte banda elástica que la mantiene ajustada. Está fabricada con un tejido de poliéster transpirable con una superficie estampada de puntos y una textura suave al tacto que protegerá tu sofá del polvo, manchas y arañazos siendo fácil de lavar a máquina a un máximo de 30ºC.

Funda para sofás de Granbest

La siguiente funda para sofás de Granbest está hecha de tejidos de poliéster y tela de spandex. Esto ofrece una gran elasticidad gracias a su fondo elástico y el rodillo de espuma que lo mantiene en su lugar con un diseño elegante, cómodo al tacto, transpirable y resistente a arañazos, pelos de tu mascota y cualquier daño siendo una funda para sofás fácil de instalar y de lavar a máquina en ciclos suaves a una baja temperatura.

Funda para sofás de Textil-home

La funda para sofás de la marca Textil-home tiene un ancho de 160 cm adecuado para sofás de 3 plazas sin contar con los reposabrazos. Está fabricado con materiales 100% poliéster que ofrece un ajuste perfecto y la máxima calidad para proteger tu sofá sin complicaciones y un diseño reversible para elegir entre dos tipos de estilos diferentes. Además, esta funda para sofás incluye una bolsa de transporte con cremallera para facilitar su almacenamiento.

Funda para sofá de Martina Home

La siguiente funda para sofá de la marca Martina Home es adecuada para sofás de 3 plazas de 180 a 240 cm de ancho. Está fabricada con una composición de tejido de poliéster, algodón y elastómero de alta calidad y elástico y cuenta con unas gomas de sujeción para que puedas instalarlo y ajustarlo fácilmente a las dimensiones de tu sofá y fácil de lavar a máquina a un máximo de 30ºC.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una funda para sofá?

Tipo de sofá

Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de comprar una funda para sofás es tener presente el tipo de sofá que tienes en tu hogar. Esto es imprescindible ya que el objetivo de la funda para sofás es proteger por completo toda la superficie del sofá de tu casa.

Deberás tener en cuenta la forma y la estructura de tu sofá ya que puede haber modelos que cuentan con los brazos y el respaldo redondeados, sofás de una, dos o tres plazas, con forma de L, rinconeros o modulares, por lo que es de vital importancia buscar una funda que se adapte y sea compatible con el tipo de sofá que tengas en tu hogar.

Materiales

Otro factor sumamente importante cuando se trata de elegir una funda son los materiales con los que está fabricada la funda. Es importante que elijas una funda que esté hecha de materiales resistentes e impermeables para evitar todo tipo de daños y manchas, así como un tejido flexible como puede ser el poliéster que puede proporcionarte una mayor facilidad para poner y quitar la funda cuando quieras.

Tamaño

Antes de adquirir una funda para tu sofá y teniendo en cuenta el tipo de sofá que tengas, es importante que midas previamente las dimensiones del sofá para elegir una funda que se adapte perfectamente al tamaño de este. Existen múltiples modelos de fundas para sofá disponibles en una gran variedad de tamaños, por lo que saber el número de plazas que tiene tu sofá te puede dar una pista para elegir la funda idónea para ti.

Diseño

Si bien todas las peculiaridades técnicas son de vital importancia para elegir una funda para sofás y así proteger tu mobiliario con la máxima garantía, también es importante fijarte en el diseño de la funda para sofás para comprar una que se adapte con la decoración y el estilo de tu hogar.

Puedes encontrar todo tipo de modelos de cubre sofás que cuentan con un diseño más elegante o llamativo, con un solo color, diferentes estampados y diseños que se adaptarán a la perfección al estilo de tu hogar. También es importante que la funda para sofás se adapte a la perfección a la forma de tu sofá pudiendo elegir modelos elásticos que se ajustan a la parte inferior del sofá con unas tiras de goma y son muy fáciles de poner y quitar según sean tus necesidades.

Sigue los temas que te interesan