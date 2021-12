Los 10 mejores calefactores portátiles del 2021

New Mall Media

Con diferentes usos y un ahorro de energía, los calefactores portátiles aportan aquello que necesitamos para hacer frente al frío en casa. Los podemos transportar de un lugar a otro sin problema, siendo de tamaño más reducido pero con la potencia suficiente para calentar diversos espacios.

Elige entre los mejores calefactores portátiles por sus múltiples prestaciones. Todos permiten ajustar el termostato con el fin de regular la temperatura a tu gusto. Con esta guía verás los mejores del mercado.

DeLonghi TRRS 0920

Este calefactor de aire es una solución perfecta para el día a día, con sus hasta 2000W de potencia y diferentes modos de uso, en caso de que quieras ahorrar un poco de energía a fin de mes.

Giratorio, para que envíe el aire caliente exactamente allí donde quieres que lo haga, y con ajuste de termostato para regular su temperatura, el DeLonghi TRRS 0920 es el que necesitas en este momento.

Cecotec Ready Warm 800 Thermal

Este calefactor portátil de Cecotec es uno de los más vendidos de la firma, con sus apenas 600W, pero que resolverán tus problemas de climatización en espacios pequeños, como el baño.

Además de eso, posee tres modos de uso, los clásicos día y noche, y el Modo NeverFrost, que te permitirán adaptarlo al clima exterior e interior gracias a una intuitiva pantalla digital LED.

Rowenta SO9080

Este calefactor eléctrico portátil de Rowenta es fácil de trasladar allí donde vayas gracias a sus medidas compactas, su sistema seguro y su asa, que permite un agarre cómodo.

A su vez, es más silencioso que la media de estos aparatos, y posee un filtro lavable, que hace que constantemente estés disfrutando de un aire puro, y ya no sólo climatizado a tu gusto.

Calefactor de torre de Pro Breeze

Si buscas un calentador eléctrico portátil de tipo torre, el de la firma Pro Breeze es una buena opción, con su mecanismo de calentamiento rápido vía cerámicos, y ventiladores para mayor aireación.

Moviéndose entre los 15° y los -30°, por lo que además de caliente provee de aire frío, sólo tienes que seleccionar la temperatura que desees con su mando a distancia y disfrutar de tus ambientes.

DeLonghi HFX30c18.IW

Otro calentador eléctrico de DeLonghi, en este caso uno pensado para lugares de grandes proporciones, de hasta 55 metros cuadrados, por lo que cubrirá incluso apartamentos.

Posee un termostato ajustable y un diseño moderno y elegante, con una base plegable y un mango ergonómicamente diseñado, que hace que puedas desplazarlo sin mucho esfuerzo.

Calefactor de torre de Brandson

Brandson nos acerca su propio calefactor cerámico de tipo torre, con un programador incorporado de hasta ocho horas, mando a distancia y una capacidad máxima de potencia de 2000W.

Este calefactor portátil de bajo consumo deja de actuar inmediatamente cuando detecta que la habitación en la que se encuentra no está bien aislada, y que su climatización no servirá de nada.

Rowenta Instant Comfort Compact SO2320

Este mini calefactor es apto para aire frío y aire caliente, con dos posiciones y potencia regulable, y un nivel de ruido promedio de sólo 44 dBa que se agradece.

Su termostato ha sido equipado con una función mecánica anti-heladas, que evita que los ambientes se sobrecalienten o enfríen demasiado, cuidando el propio calefactor al no exigirlo por demás.

Orbegozo RRE 1010 A

Este emisor térmico de Orbegozo en color blanco y con un bonito cuerpo de aluminio, no sólo es fácil de instalar, sino que viene con pantalla digital LCD y mando a distancia para controlarlo.

Al no necesitar de combustibles ni aceites, no genera humos ni olores, y es respetuoso con el medioambiente. De hecho, podrás programarlo para que no consuma energía en exceso.

Cecotec Ready Warm 7000 Touch

Este radiador brinda una potencia de 1500W, que climatizará lugares de pocos metros cuadrados después de unos segundos, logrando la temperatura deseada antes de que te des cuenta.

Sus modos de funcionamiento Low, Medium y High hacen que cada integrante de la familia lo utilice como prefiera, mientras la pantalla LCD muestra en todo momento la temperatura actual.

Orbegozo RH 1000

El Orbegozo RH 1000 es un radiador de aceite de color blanco, con ruedas y asa para transportarlo, además de un hueco en el que recoger y almacenar su cable para que no estorbe.

Imposible dejar de mencionar también su termofusible de seguridad con limitador y piloto luminoso de encendido y su termostato regulable de alta precisión con apagado automático, junto a un diseño compacto que demuestra que cumple en todos los aspectos en los que se le exige. Es el calefactor portátil que necesitas para tu casa.

Sigue los temas que te interesan