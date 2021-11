Auriculares Gaming con un 41% de descuento: la oferta más irresistible del día

Si estás en busca de unos cascos inalámbricos con los que disfrutar de una experiencia profesional durante el juego y una sumersión exquisita, te recomendamos la ofertas más irresistible del día: los auriculares Gaming de Pacrate y que están disponibles con un 41% de descuento en Amazon.

Este accesorio es uno de los mejor valorados y más vendidos dentro de su categoría, ya que cuenta con más de 18.000 reseñas por parte de los usuarios. Y es que sus múltiples características encajan a la perfección con todo lo que buscan los aficionados a los videojuegos y las pantallas. Cabe destacar que son compatibles con PS4, PS5, PS4 Pro / Slim, Xbox One, controlador Xbox One X, PSP, PC, ordenador portátil y de mesa, tableta, teléfono móvil y todos aquellos dispositivos con conector de audio de 3,5 mm.

Teniendo en cuenta que muchos de los videojuegos exigen el uso del micrófono, estos auriculares incorporan uno que se caracteriza por ser sensible y ajustable y que incorpora técnicas de cancelación de ruido para que te puedas comunicar a la perfección. Permitirá conversaciones en tiempo real, sin demora, y sin interferencias de ruido del exterior.

Gracias a su tecnología de audio avanzada, ofrece un sonido envolvente y de una calidad excelente para que la experiencia de juego sea mucho más intensa. Cuenta con controladores de audio receptivos que mejoran la dirección de la que proviene el sonido, como pueden ser los disparos, las pisadas del oponente, y otros indicadores.

En cuanto a su diseño, estos auriculares destacan por tener un ajuste ergonómico y optimizado gracias a su diadema acolchada, almohadillas suaves y resistentes y micrófono ajustable para colocarlo de la manera que más práctica te resulte. Puedes estar utilizando estos auriculares durante horas y sin ningún tipo de molestia. ¡Son el accesorio perfecto!

A continuación hemos seleccionado algunas de las opiniones de los usuarios que garantizan su calidad:

“Los he usado con PS4, con portátil y con smartphone. Muy cómodos, no necesito extenderlos para ponérmelos. Cabe toda la oreja dentro, así que no molestan aún usándolos mucho tiempo. Me encantan las luces”

“Aislan bastante bien de los ruidos de alrededor y mis amigos dicen que se me escucha mejor por el micrófono que con los anteriores. Una cosa que me ha gustado es la almohadilla de la diadema, ya que al quitarme los cascos no me pega tirones del pelo como me ocurría con los anteriores”

Elige el color y el diseño que más te guste y aprovecha este descuento ideal para los aficionados al juego. ¡Consíguelos ahora con un 41% de descuento!

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 05/11/2021.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan