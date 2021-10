‘Nine Perfect Strangers’ para los fans del misterio y la psicodelia

Si todavía no has oído hablar de ella, podemos contarte que desde el primer capítulo querrás saber más sobre cómo continúa la historia. La mini serie Nine Perfect Strangers, en español Nueve Perfectos Desconocidos, basada en la novela de Liane Moriarty de la que se ha respetado el título, se basa en la historia de nueve personas que acuden a un místico centro de bienestar y sanamiento mental llamado Tranquillum dirigido por Masha, interpretada por Nicole Kidman.

Junto con varios ayudantes, esta mujer promete tratar y solucionar todos los problemas y traumas individuales de cada habitante del retiro.

Además de las historias personales de cada desconocido y las relaciones que se van forjando entre ellos, uno de los puntos llamativos del relato son los procedimientos del centro para ayudar a sus huéspedes, que en ocasiones pueden sobrepasar límites éticos y morales, poner en peligro a algunos de los nueve perfectos desconocidos e incluso a la propia Masha.

Si quieres ir más allá de estas pinceladas y acudir a un reflejo psicodélico y misterioso de los problemas variopintos que puede tener una persona en nuestra sociedad, puedes acceder a la mini serie Nine Perfect Strangers a través de Amazon Prime Video y disfrutar de sus 30 días de prueba gratuitos para disfrutar de este y otros contenidos exclusivos, como, cuando y donde quieras.

Si ya la has visto o estás en ello y eres fan de la serie y de estos escenarios y mundos de psicodelia, energías, espiritualidad y búsqueda de la paz interior, hemos hecho una recopilación de productos que seguro que te son interesantes y te puede venir bien.

Libro Nine Perfect Strangers de Liane Moriarty

Esterilla de yoga

Un dato libre de spoilers sobre la serie, es que uno de los métodos más recurrentes en Tranquillum es el uso del ejercicio relajado que invita a conectar cuerpo y mente, como pueden ser el yoga o pilates. Esta esterilla es perfecta para ello ya que su grosor se adapta al cuerpo, es de tacto agradable y además antideslizante para que nada interrumpa tu momento de relax.

Taza de te con filtro y tapa

La gran variedad de tes que se pueden encontrar hoy en día pueden ayudarnos con diferentes problemas como el estrés, la falta de sueño, dolores de tripa, retención de líquidos, etc. Para tomarlos de la forma más agradable y aprovechar todas sus propiedades una taza como ésta puede serte muy útil.

Tapiz psicodélico

Los colores, formas y texturas de este tapiz también pueden ayudar a crear un entorno de tranquilidad. Puedes utilizarlo tanto para adornar colocándolo en la pared, como manta para poner en el suelo, llevarlo a una escapada al campo, para taparte, como mantel… Además es de algodón por lo que resulta suave y agradable con la piel.

Humidificador para aromaterapia

Este tipo de actividad resulta muy efectiva también para diferentes necesidades ya que los diferentes olores, como los que te dejamos más abajo, pueden ayudarte a relajarte, concentrarte, tener más energía, ayudarte a dormir, e incluso a respirar mejor, como te contamos en un artículo sobre la aromaterapia.

Este humidifacor que permite agregar olores, es perfecto para este cometido, ayudando además su emisión de luz de color tenue y configurable a tu gusto.

Aceites esenciales para aromaterapia

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español.

