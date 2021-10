Los mejores fijadores de cejas para conseguir una forma perfecta

Para conseguir una mirada penetrante muchas personas dedican gran parte de su tiempo a retocar la zona de los ojos para dar con el eyeliner perfecto o crear una mezcla de sombras impactante y llamativa. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, para lucir un rostro espectacular también debemos prestarle especial atención a nuestras cejas. Para ello tenemos muchas opciones diferentes. La más recomendable y natural es utilizar fijadores de cejas con los que, además de peinarlas y darles forma, también las fortalecerá.

Cuanto más cuidemos nuestras cejas, más favorecidos nos veremos, llevemos o no maquillaje. Además de depilarlas y peinarlas, muchas personas también acuden a geles para cejas con color con los que conseguirás que tu mirada sea mucho más penetrante.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en muchos casos el pelo de la ceja se suele caer a menudo o es muy débil, recomendamos seguir una rutina de cuidado en la que puedes aplicar productos como aceite de ricino o de oliva. De hecho, también los podrás utilizar para cuidar de tus pestañas o las puntas del cabello.

Sérum para cejas ORPHICA BROW

La fórmula del sérum para cejas de Orphica Brow está diseñada para estimular el crecimiento de las cejas, nutrirlas y mejorar su estado. Si lo utilizas a menudo, tu cejas siempre estarán perfectas y, además, con el paso del tiempo se verán más espesas y fuertes. Para disfrutar de los mejores debes aplicarlo todas las noches antes de ir a dormir.

NYX Professional Makeup Fijador de Cejas Bare with Me

La marca NYX es una de las más populares y demandadas por los usuarios cuando nos referimos a productos de cosmética. Con el fijador de cejas Bare With Me podrás repararlas y darles forma, consiguiendo un acabado seco y traslúcido. Su fórmula multifuncional cuenta con semillas de cáñamo y acondicionador de cejas para hidratarlas. Este fijador es ideal para todo tipo de looks, desde los más atrevidos hasta los más naturales.

Benefit Gimme Brow+

Gracias a su increíble calidad, Benefit se sitúa entre las marcas más demandadas por los usuarios. Por esta razón, no podía faltar este gel con color para cejas que contiene pequeñas fibras que se adhieren a la piel y al pelo de la ceja, aportando un look natural y bonito. Todos los productos de esta marca destacan por estar fabricados con ingredientes de primera calidad.

Crema para moldear las cejas

Con la crema moldeadora para cejas que te recomendamos a continuación podrás peinarlas y darles forma para conseguir un efecto natural y duradero. En este paquete encontrarás una crema moldeadora para cejas y un cepillo para aplicar el producto. Antes de nada, debes humedecer el cepillo, y seguidamente introducirlo en la crema moldeadora para coger la cantidad que necesites. Después, poco a poco ir dándole forma a tu ceja como más te guste.

L'Oréal Brow Artist Plum & Set Máscara de Cejas

Otro de los productos más destacados dentro de esta categoría es esta máscara para las cejas de L'Oréal. Aporta cuerpo y te permitirá darle la forma que tú quieras. En tan solo un instante rellenará las cejas para conseguir un acabado natural. Además, gracias a su fórmula ultraligera podrás disfrutar de una cobertura natural y sin apelmazar el pelo.

