Las 5 mejores toallas de viaje más absorbentes y ligeras

Nos encontramos en pleno verano y, para muchos, eso quiere decir una cosa: vacaciones. Y éstas, sean más cerca o más lejos, implican preparar la maleta con todo aquello que necesitarás. En otros artículos puedes encontrar una recopilación de elementos que no pueden faltar en tu equipaje para viajar y hoy aportamos una idea más.

Se trata de las toallas, algo imprescindible, sobre todo si hay piscina, río o playa, o si no te alojas en un hotel que las incluya, necesitarás varias. Este objeto textil suele ocupar mucho espacio en la maleta, y para que eso no ocurra y puedas aprovechar hasta el último hueco para meter cosas, hoy te dejamos las cinco mejores toallas de viaje más absorbentes y ligeras para que el espacio en tu equipaje no sea un problema.

Toalla de microfibra Amazon Basics

Con más de 5.000 valoraciones y 4,3 estrellas esta toalla de microfibra de Amazon Basics es una de las mejores opciones. Está hecha en su mayoría con poliéster suave, es muy absorbente a la vez que fina y ligera, y puedes encontrarla en diferentes tamaños según necesites, y en distintos colores.

Toalla compacta Danish Endurance

Otra gran alternativa es este modelo, también toalla de microfibra, y que viene con su propia bolsa para guardarla incluida. En este caso la encontrarás en tamaño pequeño, grande y mediano, que es el que más te recomendamos por su versatilidad. Ocupan muy poco y absorben de forma más rápida que las toallas convencionales de rizo.

Toalla de microfibra de secado rápido

Esta propuesta de toalla ligera destaca por su capacidad de secado rápido y su suavidad que la hace perfecta para diferentes usos como toalla de gimnasio o de baño. Integra un botón de presión con una trabilla para que puedas colgarla fácilmente si lo necesitas y también incluye su propia bolsa de transporte con rejilla.

Toalla ultraligera Fit-Flip

Otra opción muy bien valorada por los usuarios son estas toallas de microfibra ultraligeras y compactas. También son multiuso y caben perfectamente en una mochila pequeña o si apenas tienes sitio en la maleta, ya que su tejido es delgado. De igual forma secan rápido y puedes elegir entre muchos tamaños y colores, incluyendo su propia bolsa de transporte.

Toalla de microfibra Hompo

Disponible en rosa fucsia o en azul vivo, en tamaño grande o pequeño, esta toalla resulta super liviana, fina y resistente, ya que está confeccionada para soportar tanto ambientes de playa o piscina como para usarla en un gimnasio. Además, al secarse rápido, no cogerá olor a humedad y las bacterias y hongos se mantendrán más alejados de ella que en otro tipo de toallas.

