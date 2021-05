Pásate a los desodorantes naturales y descubre sus ventajas

Mantenernos limpios y con buen olor cada día es una tarea sencilla llevando unos hábitos de higiene como ducharnos, asearnos, ponernos crema o echarnos desodorante.

Durante muchos años se han ofrecido, y se siguen ofreciendo, muchos tipos de desodorantes diferentes, para él, para ella, neutro, que no manche la ropa negra o blanco, con un olor predeterminado, en spray, con aplicador roll-on…

Puede que de todos estos hayas probado con varios o lleves usando el mismo mucho tiempo, pero lo cierto es que la mayoría de los desodorantes comunes están hechos con sustancias que pueden irritar nuestra piel, no dejar que ésta transpire, obstruir los poros, o provocar otros problemas dermatológicos.

Además, en general suelen ser productos poco respetuosos con el medio ambiente por sus fórmulas y envases.

Por ello hoy queremos presentarte los desodorantes naturales, de los que quizá has empezado a oir hablar hace poco. Estos cosmétidos de aseo e higiene se caracterizan por dejar que transcurra la sudoración y transpiración natural de la piel pero emascarando el mal olor que se produce en la zona de la axila debido a ciertas bacterias, además de cuidar la piel.

Puede que la opción de usar desodorantes naturales sea más idónea para personas que no suden demasiado o no tengan un olor corporal muy fuerte, ya que su eficacia podría verse algo mermada según cada caso. Pero lo principal de este producto es que deja a un lado cualquier tipo de efecto maligno para nuestra piel y nuestro organismo, además de ser más sostenibles.

Si quieres adentrarte en el mundo de los desodorantes naturales, te dejamos varios ejemplos de ellos disponibles en Amazon, también en distintos formatos y fórmulas, además de trasladarte las opiniones de quienes ya los han probado.

Desodorante Salt Of The Earth

“Enamorada literalmente de este desodorante, llevo usándolo ya un mes y de verdad es una maravilla.”

“Me ha sorprendido. Me gusta el olor que tiene a lavanda y vainilla, me gusta que se reutilice el frasco y tiene bastante cantidad.”

Desodorante Perspirex Comfort

“Un básico para aquello que necesitan controlar el sudor. Yo lo uso una vez a la semana y con eso me llega para tener las axilas totalmente secas”

“El mejor desodorante que he usado. Lo uso hace años. Me lo pongo cada 3 dias y no sudo nada, el resto de dias uso mi desodorante normal. No lo puedes usar cada dia porque es muy abrasivo pero es una maravilla."

Desodorante SANON Piedra de alumbre

“Ni rastro de olor. Sin perfume, sin químicos, suave, fácil de usar, totalmente natural. No se puede pedir más. Un 10 “

“Me parece una compra excelente. Últimamente me notaba el sudor de las axilas más fuerte; con otros desodorantes tipo Axe, sanex, etc, al csbo de un rato me notaba sudado y con algo de olor. En cambio este desodorante ha eliminado totalmente el olor. Y encima es natural. Yo estoy sorprendido y satisfecho al 100%."

Desodorante Schmidts en barra

“Tiene un olor cítrico suave y delicado que desaparece con el pasar de las horas, la textura es suave y diferente a la del carbón activo (grumoso) y me mantuvo sin mal olor durante más de 15 HRS que lo usé.”

“Pues despues de probar varios desodorantes sin aluminio que dicen que duran 48h y luego duran 2 horas he probado este y ¡funciona!. Almenos estuve 1 dia entero y pase calor y me mantuvo sin sudor ni olor. ¡Por fin uno que funciona!"

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 20/05/2021.

