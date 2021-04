¿Tus uñas se rompen constantemente? Estos son los productos para endurecer las uñas que necesitas

Al igual que es importante cuidar y mimar en profundidad nuestro rostro, también hay que prestarle especial atención a otras zonas del cuerpo, como las manos. Tener las manos y las uñas cuidadas nos hará sentir mejor con nuestro aspecto. Sin embargo, esto no es siempre posible, ya que esta zona del cuerpo se ve afectada especialmente por los cambios de temperatura, las hormonas, el uso de algunos productos químicos, etc. Para evitar la sequedad de las manos existen diferentes cremas con fórmulas hidratantes perfectas para su regeneración. Por otro lado, si lo que estás buscando son productos para endurecer las uñas y limpiar las cutículas, no te pierdas los que hemos seleccionado a continuación.

Además de utilizar estos productos para proteger tus uñas y conseguir la longitud perfecta, es también es recomendable acudir a un profesional cada cierto tiempo para una limpieza completa. Los 5 productos para endurecer las uñas que hemos elegido a continuación son algunos de los más vendidos de Amazon. Descubre sus características y añade tu favorito a tu rutina de cuidado diaria.

Crema de limón de Burt's Bees

La crema de limón de marca Burt's Bees es ideal tanto para el cuidado de las cutículas como para el de las uñas. Además de nutrir las uñas secas y frágiles, su fórmula también hidrata y suaviza las cutículas. Entre sus ingredientes principales destaca el aceite de almendras dulces, la manteca de semillas de cacao, vitamina E y el aceite de girasol. Aplícate esta crema a diario y nota la diferencia.

Sally Hansen Reparador de Uñas

Como segunda opción te recomendamos este reparador de uñas de la marca Sally Hansen. Cuenta con una fórmula multivitamínica especial para fortalecer las uñas desgastadas. Se encargará de repararlas y fortalecerlas, así lucirás unas uñas con aspecto sano en todo momento. Además de repararlas, este producto también se encargará de aportar los nutrientes necesarios para que no se rompan.

Endurecedor de uñas de química alemana

Con casi 3.000 valoraciones en Amazon, este endurecedor de uñas de química alemana es uno de los productos mejor valorados y más efectivos que podemos encontrar. Además de formar una barrera protectora para que tus uñas no se debiliten, previene el adelgazamiento y deshojamiento de las uñas. Lo recomendable es aplicar una fina capa de endurecedor de la mitad de la uña hacia fuera y evitar el contacto con las cutículas.

Esmalte fortalecedor de ESSIE

La marca ESSIE es una de las más conocidas cuando nos referimos a esmaltes y otros productos para el cuidado de las uñas. Gracias a su fórmula con extracto de biotina tus uñas estarán más fuertes y endurecidas. Este esmalte es perfecto para aquellas personas que tengan las uñas dañadas y quebradizas. Hazte con este producto y consigue una manicura perfecta para lucir en verano.

Tratamiento para proteger y reparar las uñas

Si quieres un tratamiento completo para garantizar un cuidado perfecto y reparador para tus uñas hazte con este pack que un incluye un aceite embellecedor, esmalte endurecedor y brillo. Los productos de esta marcan destacan especialmente por ser ecológicos y forman parte de la novedosa cosmética sostenible, por lo que no están testados en animales y cuentan con un bajo contenido de sustancias químicas.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 27/04/2021.

