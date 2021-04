El iluminador y corrector con efecto “8 horas de sueño” y favorito de muchas beauty-lovers

En lo que se refiere a maquillaje, hay muchos productos que se conocen y destacan por su gran popularidad en el mundo de las expertas en belleza o celebridades que logran looks a imitar por muchas.

En este caso queremos hablarte de un producto que actúa como corrector de ojeras e imperfecciones e iluminador de zonas a resaltar en el rostro. Se trata del Yves Saint Laurent Touche Eclat, un producto en formato bolígrafo, con un aplicador de pincel suave y preciso. Para aplicarlo, bastará con pulsar en la parte de atrás del botecito y oir un “click” como en algunos bolis. Así saldrá una cantidad justa de producto para aplicarlo y extenderlo por las zonas deseadas.

Si buscas iluminar y resaltar partes concretas de tu cara, te recomendamos que lo hagas en el hueso de la ceja bajo los pelitos medios y últimos, cerca del lagrimal, en arco de cupido, en el hueso central de la nariz o en el centro de tu frente o barbilla. Estos son algunos consejos pero tu elección dependerá del tipo de rostro que tengas y su forma.

Por otro lado, para disimular detalles como pequeñas rojeces o granitos, bastará con poner un puntito y difuminarlo bien. Esto se aplica también a cubrir las ojeras, terreno en el que este producto destaca especialmente, pues muchos lo catalogan como capaz de simular un efecto de ocho horas de sueño. Es decir, el corrector ayuda a que consigas una buena cara y una mirada más despierta en cuestión de segundos.

Entre otras de sus bondades, el Yves Saint Laurent Touche Eclat dispone de diferentes tonos para que lo puedas adaptar a todo tipo de pieles y está hecho a base de una fórmula ligera pero con la cobertura justa, que ayuda a proteger, cuidar y rejuvenecer la piel.

Como te comentamos, ya son muchas las fans de este corrector-iluminador y te dejamos una de las muchas opiniones de clientes respecto a su uso, que resume con bastante acierto la concepción general del producto:

“Ya conocía este producto y la verdad es que funciona perfectamente y dura mucho tiempo, ya que lo aplico en las ojeras. Me ilumina la cara y realmente estoy más guapa. No por lo que lo diga yo, sino porque me lo dicen cuando me lo pongo. Estoy muy contenta.”

Si aún no lo has probado te animamos a ello para que descubras sus ventajas y atributos que seguro te dejan satisfecha y con la sensación de haber hecho una buena inversión en un producto de calidad.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 28/04/2021