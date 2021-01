Los tres juegos de pesas mejor valorados de Amazon

El comienzo de año suele animar a muchos a proponerse nuevos retos y propósitos para mejorar el día a día. Comer más sano, dejar de fumar o hacer ejercicio son algunos de los más repetidos y populares. Aunque la sola intención es una buena forma de empezar, lo cierto es que la constancia y la fuerza de voluntad son esenciales para crear un hábito en el tiempo.

Junto con esto, también es importante que contemos con los medios necesarios para llevar a cabo cualquier propósito. Hoy nos queremos centrar en el que hace referencia a ejercitarse y más en concreto a ganar fuerza y tonificar nuestro cuerpo.

Aunque para conseguir esto parte de lo necesario también recae en comer bien y hacer cardio, complementarlo con el uso de pesas las convierte en un elemento perfecto para ponernos en forma y definir diferentes partes del cuerpo.

Antes de usarlas tendrás que valorar si ya has trabajado con ellas alguna vez, si nunca las has tocado o si hace mucho que no haces ejercicios de fuerza. Esto es importante para poder hacer los ejercicios de manera efectiva y evitar cualquier tipo de lesión.

Por ello, siempre ajustándolo a tus capacidades y necesidades, te proponemos que te animes a ejercitarte con este instrumento y hemos realizado una lista de los tres juegos de pesas mejor valorados del Amazon.

Torre de mancuernas Body Sculpture

Este juego de pesas es el ideal para principiantes o personas que no busquen levantar mucho peso. Se trata de un conjunto de tres pares de mancuernas de diferentes pesos: 1,5 kg, 3 kg y 5 kg. Vienen con una práctica torre en la que podrás colocarlas para que estén recogidas y ordenadas.

Su diseño ergonómico facilita el agarre y cada par está pintado de un color diferente. Son perfectas para entrenamientos versátiles o para utilizar en rutinas de cardio y añadir así ejercicos de tonificación del tren superior.

Pesa rusa con mancuernas CCLIFE

Si buscas un juego de pesas más completo y sobre todo con mayor cantidad de peso que levantar, te recomendamos esta pesa rusa que puedes configurar a tu gusto. Viene equipado con diferentes instrumentos: mancuerna de kettlebell de 2 x 10 kg sin barra conexión, mancuerna de kettlebell de 2 x 12,5 kg sin barra conexión, mancuerna de kettlebell de 2 x 20 kg sin barra conexión, barra de mancuerna de kettlebell de 2 x 10 kg con barra conexión y barra de mancuerna de campana de 2 x 12,5 kg kettlebell con barra conexión.

Su diseño ergonómico con biela recubierta con espuma y mango recubierto de goma hacen que el agarre sea más cómodo y gustoso para las manos, además de aportar efecto antideslizante.

Juego de pesdas Sportstech

¿Buscas mancuernas y barra de pesas? Con este producto tienes las dos en un mismo juego de pesas fácilmente con solo extender la barra con el complemento que incluye. Además de las dos barras de mancuernas, el tubo conector y las cerraduras de estrella, el juego de mancuernas cuenta con varios discos de pesas de 2,5 kg y 1,25 kg, e incluye fundas de silicona para que siempre puedas ajustar las pesas para que se adapten al ejercicio y a tu nivel de rendimiento.

Los materiales son de calidad y cada parte está diseñada para que su uso sea cómodo y seguro.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 16/01/2021.

