Regalos personalizados, una apuesta original para estas fiestas

Cuando se trata de hacer un regalo, normalmente intentamos acertar lo máximo posible en los gustos de la persona en cuestión. Buscamos el obsequio perfecto pero no estamos del todo seguros de si habremos dado en el clavo.

Para ayudarte a no volverte loco buscando la mejor opción, hoy te damos la idea de los regalos personalizados, un tipo de presente de lo más original. Aunque no se centra tanto en el producto como tal, estos tipos de regalos ponen énfasis en que sea especial para una persona en concreto, lo cual suele suscitar mucha ilusión en cualquiera, no será un regalo más.

Podrás poner el nombre de la persona indicada, una dedicatoria, una foto… Darás un toque especial a los regalos y siempre se acordarán de ti al verlos o al usarlos. A continuación te dejamos algunas de las ideas más originales de regalos personalizados, que puedes hacer en estas fiestas si aún no tienes claro qué vas a regalar.

Puzzle personalizado con foto

Los rompecabezas o puzzles son una gran opción para entretenerte y aumentar las destrezas y habilidades mentales. Normalmente el obejtivo es juntar las piezas para optener la estampa predeterminada de un paisaje, un animal, un dibujo…

Pero con el puzzle personalizado, esa imagen a conseguir será la que tú elijas para tu destinatario, una foto de ambos, un paraje especial para vosotros, un dibujo dedicado… Está disponible para hacerlo con el número de piezas que prefieras según las opciones disponibles.

Bloc de notas personalizado

Como en el caso del puzzle, en este regalo en forma de bloc de notas también podrás plasmar una instantánea significativa. La portada del cuaderno contendrá una imagen que pueda gustar a la persona que se la regales y además, será útil para auntar todo lo que necesites. Puede ser perfecta tanto para estudiantes como para cualquier trabajador que necesite apuntar cosas en su día a día.

Bolígrafo grabado personalizado

Otro elemento de papelería que puede ser muy útil como regalo es este boli con estuche para personalizar. Aunque se rate de un objeto sencillo, la opción de poder grabar un nombre, unas iniciales o alguna palabra especial lo hará único y cada vez que lo usen se acordarán de quien se lo ha regalado. Su elegante diseño está disponible en negro con dorado, negro con plata, oro plateado oo entero en plata.

Taza personalizada con foto

Una taza en general puede considerarse un regalo estándar y un poco soso. Conviértelo en una opción original y especial personalizándola con tu foto favorita e incluso con un texto, o la imagen que prefieras.

Además de ser útil para beber en ella, también puede usarse de decoración y se puede meter al lavavajillas y al micoondas.

Delantal con nombre

Para aquellos allegados, familiares o amigos amantes de la cocina, qué mejor regalo (sean principiantes o experimentados) que un delantal, y si es personalizado mucho mejor. Este modelo tiene disponibles distintos diseños especiales para abuelos, abuelas, padres madres u otros casos en los que podrás poner el nombre que desees. El delantl es de buena calidad, el fondo es blanco y el texto puede ser de diferentes y vivos colores.

Jarra de cerveza grabada

Otra opción algo más desnfadada es esta jarra de cerveza que puedes personalizar con la frase que elijas grabada. Se trata de una jarra de vidrio transparente, gruesa y de calidad para aquellos amantes de una buena cerveza bien fría. Tiene capacidad para 50 cl, cuenta con asa y base reforzada. Sin duda un regalo de lo más original.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 27/12/2020.

