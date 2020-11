Cómo conservar el vino en casa y productos que te ayudarán

Ya sea tinto, blanco, rosado, espumoso… El vino es una bebida que agrada a muchos y destacada por ser producto nacional de muchas de las zonas del territorio español y por haber variadas Denominaciones de Origen. De hecho puedes encontrar un artículo donde descubrir los 10 mejores vinos tintos de España pinchando en este enlace.

Elijas el que elijas, es sabido que para las diferentes ocasiones, tipos de alimentos o épocas del año, existe un vino adecuado, razón por la cual se trata de una bebida agradecida y versátil, con la que triunfar en cualquier comida familiar, reunión con amigos o velada más informal.

Si te gusta el vino, lo ideal es tener una pequeña reserva de ellos en casa, disponibles para las situaciones que se presenten, como ocurre en estas fechas en las que dentro de pocas semanas celebramos las fiestas navideñas, en las que no puede faltar un buen vino que acompañe comidas y cenas.

Contar con tu propia pequeña colección de botellas de vino implica una conservación, con más motivo si no las vas a usar en un corto periodo de tiempo y van a quedar guardadas sin saber cuándo tendrás que echar mano de ellas. Esto suele ocurrir ya que nos reservamos ciertos productos para ocasiones especiales. También se debe conocer cómo guardar el vino una vez empezado, ya que también puede tender a estropearse o perder propiedades.

Para mantener tus vinos en el mejor estado posible, ya sea abiertos o todavía sin descorchar, en el artículo de hoy hemos recopilado una serie de consejos y recomendaciones sencillas que puedes seguir, dando respuesta a la cuestión de cómo conservar el vino en casa. Además te sugerimos una serie de productos que te ayudarán en esta tarea, tus vinos estarán siempre listos para tomarlos y sin sorpresas desagradables.

Aquí tienes las principales directrices que hay que llevar a cabo en lo que a conservación de vino se refiere:

-Mantén las botellas en posición horizontal. Tener el vino tumbado hará que el líquido esté en contacto con el corcho, lo que ayudará a que esté humedecido y se mejore el hermetismo que aleja al vino de la oxidación. Con un botellero como el que te dejamos abajo será fácil almacenar en buena posición tus botellas de vino.

Este consejo no es aplicable a vinos espumosos, que deben quedarse en vertical ya que su composición y estado puede estropear el corcho. Las botellas ya abiertas también hay que guardarlas en vertical y bien cerradas, ya que prevenimos que el vino se salga o que esté en contacto con el aire.

-Controla la temperatura y la humedad a su alrededor. El vino debe almacenarse en una zona con temperaturas no superiores a los 20º C. Lo ideal es que esté entre los 6 y los 18º y que se matenga estable, hay que huir siempre de los cambios bruscos de temperatura. Un vino empezado puede conservarse bien en el frigorífico o a temperatura ambiente si se ecuentra en los parámetros anterioremente citados.

-Respecto a la humedad, se aconseja que se encuentre entre el 60 y el 80% para los vinos sin empezar. Esto se puede conseguir de forma natural en bodegas subterráneas, sótanos y cuevas. Si no tienes acceso a uno de estos ambientes, también puedes conseguirlo con una vinoteca. Este aparato proporciona la humedad adecuada además de poder regular la tempertura y mantener las botellas en horizontal (y alguna en vertical si lo requiere). Te dejamos uno de los modelos más vendidos al que acceder con el botón inferior.

-Un consejo válido tanto para vinos sin estrenar como para los que ya se han empezado, es que se mantenga fuera de la exposición a la luz directa. Como sabrás, la gran mayoría de botellas de vino están hechas de vidrio oscuro, esto ocurre para proteger el vino de la luz, sobre todo de la luz solar, cuyos rayos UV son perjudiciales para esta bebida y la van degradando poco a poco.

-Evita los olores fuertes, grandes ruidos o vibraciones. Estos agentes externos también pueden perjudicar el vidrio de las botellas que contienen el vino y, por tanto, también lo que hay en el interior. Es por ello que la cocina no es el mejor lugar de conservación del vino ya que suele haber olores y vibraciones de extractores u otros aparatos.

Tapar bien el vino si ya está abierto, ayudará en este cometido. Aquí te dejamos un set de tapones sintéticos, indicados para conservarlo bien tapado durante no muchos días.

-No muevas en exceso las botellas. Aunque es lógico que nadie vaya a zarandear o agitar las botellas, no sobra decir que cuanto menos muevas el vino, mejor se conservará. Además, en algunos casos se pueden formar posos según el tipo de vino, y si lo mantenemos quieto, facilitaremos que estos sedimentos queden al final de la botella y no en nuestra copa.

-Como última recomendación, te dejamos este kit de sacacorchos eléctrico que te ayudará a abrir facilmente la botella y viene con complementos para ayudar a servir el vino, un imprescindible para los amantes del vino.