Oferta del día de Amazon: Aspirador escoba Moosoo al 36% de descuento

Una semana más aprovechamos para informarte de las mejores ofertas que ofrece la plataforma de venta on-line. Hoy te traemos una oferta del día de Amazon que puede hacer que la limpieza de tu hogar sea más rápida y eficaz. Se trata de un aspirador escoba de Moosoo que está rebajado un 36% sobre su precio habitual.

Una de las características más destacadas de este aspirador escoba vertical es su potente poder de succión. Con 17 KPA podrás atrapar diferentes tipos de suciedad como polvo, tierra, pelusas, restos de comida, pelo… Funciona por cable, lo cual supone la ventaja de no temer que se agote la batería en mitad de la limpieza, así no tendrás que esperar a que se cargue para poder volver a utilizar tu aspirador escoba. El cable no limitará tus movimientos ya que dispone de una longitud de cinco metros para poder llegar hasta el último rincón.

Respecto a las dimensiones del aparato, resulta cómodo al uso gracias a sus solo dos kilos de peso con los que será fácil moverlo con una sola mano. Cuenta también con longitud ajustable de la barra principal que se puede configurar entre los 45 y los 76 centímetros, para que no sea necesario agacharte en distancias largas o cortas y para llegar incluso a paredes o techos sin grandes dificultades. Su cabezal de cepillo giratorio consigue atrapar restos que con una aspiradora tradicional podríamos no alcanzar. Este cepillo a su vez se puede retirar con solo pulsar un botón de forma que, dependiendo del tipo de superficie que queramos limpiar, no nos moleste cuando no lo necesitemos.

Con 600 vatios de potencia, el motor funciona con una fuerza suficiente para la limpieza diaria o una limpieza a fondo de las superficies de tu hogar. En el caso de este aspirador escoba no se necesita bolsa, dado que la suciedad se almacena en un depósito transparente en el que podrás observar cómo de lleno está para vaciarlo cuando lo necesites. Cuenta con un litro de capacidad por lo que tendrás margen para darle varios usos antes de tener que vaciarlo de nuevo

En su funcionamiento el aspirador escoba incorpora filtración cilíndrica y filtro HEPA lavable, lo cual podrás desmontar y limpiar y cambiar con facilidad cuando sea preciso para que el aparato vuelva a funcionar con todas sus capacidades.

Otra gran ventaja de este electrodoméstico es que ofrece la posibilidad de guardarlo y almacenarlo sin ocupar mucho espacio y con la facilidad de colgarlo en la pared. Esto es debido a que se incluyen los materiales necesarios para anclarlo a diferentes tipos de paredes y que se el aspirador escoba se quede fijo y sin moverse de su lugar. Para volver a usarlo será tan fácil como descolgarlo del sitio que hayas elegido.

Además del hogar, también podrás usarlo para limpiar zonas como la tapicería del coche, los suelos o las alfombras, ente otros elementos. Gracias a los diferentes complementos que facilita el paquete, puedes adaptar el aspirador a zonas más pequeñas o amplias y con fácil y dificil acceso.

Como extras, cabe añadir que el aparato es más silencioso que otros aspiradores y que cuenta con una protección contra sobrecalentamiento que automáticamente cortará la energía de la máquina cuando la temperatura del motor empiece a subir por encima de lo normal. Con esto evitaremos posibles accidentes y se consigue alargar la vida útil de los componentes del aparato. Además está clasificado como clase de eficiencia energética A+.

No te lo pienses y hazte con este aspirador escoba de Moosoo que acumula una puntuación de 4,5 estrellas sobre cinco y más de 700 valoraciones de clientes, entre las que destacan los comentarios que hacen alusión a su gran realción calidad precio. Accede a la oferta pinchando en el botón de abajo y hazte con este producto con el 36% de descuento, pasarás de pagar 79,99 € a solo 50,99€.