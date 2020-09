Las mejores calculadoras científicas para este curso 2020/2021

Las calculadoras científicas son un elemento esencial para que los estudiantes puedan aprender a solucionar problemas matemáticos con mayor fluidez. Estas se empiezan a utilizar en el instituto y garantizan una gran durabilidad, hasta el punto en el que muchos estudiantes siguen dándoles uso incluso en la universidad. Están especialmente diseñadas para aplicar largas fórmulas, por lo que el alumno tan sólo debe aprenderse las fórmulas y saber cuándo y cómo aplicarlas.

Nosotros te recomendamos las calculadoras científicas más populares de Amazon y que se utilizan por miles de estudiantes, ya que cuentan con todas las características que garantizan un buen funcionamiento. Echa un vistazo a las que te presentamos a continuación y hazte con aquella que más se adapte a tus necesidades. ¡Es la oportunidad perfecta para seguir aprendiendo y comprender las matemáticas de la mejor manera posible!

Hanpure calculadora científica

La primera calculadora que te recomendamos es de la marca Hanpure. Es perfecta para cualquier trabajador, estudiante, profesor, científico u otra persona que necesite hacer un cálculo de vez en cuando. Está diseñada con teclas grandes para que no sea tan fácil pulsar la tecla incorrecta cuando se está realizando una operación. El botón grande de la calculadora realiza las principales funciones básicas, incluyendo la suma (tecla extra grande), la resta, la multiplicación y la división y el porcentaje. También incorpora una función de memoria de 4 teclas. Además, para facilitarte su uso, esta calculadora cuenta con un manual de instrucciones que te recomendamos tener siempre a mano.

Hanpure

Casio FX-82SPXII Iberia

Esta calculadora científica ha sido especialmente diseñada para suscitar el interés de futuros científicos y científicas. Cuenta con una pantalla LCD de alta resolución y numerosas funciones adicionales, que superan hasta 4 veces al resto de los modelos de esta misma marca. Tiene una tecla de simplificación de fracciones y otra de cálculo del resto de la división entera. Podrás elegir el idioma que prefieras: castellano, catalán, euskera y portugués. Dispone de 575 funciones, 47 constantes científicas, cálculo vectorial y de matrices, cálculo numérico de integrales y cálculo diferencial. Además de todas estas características, esta calculadora está disponible en diferentes modelos que cuentan con la ilustración de las científicas más importantes de la historia, como Marie Curie.

Casio FX-82ES PLUS-2

La siguiente calculadroa que te presentamos destaca especialmente por tener las mejores reseñas de los usuarios de Amazon. Tiene una pantalla natural que muestra expresiones matemáticas, como las raíces y las fracciones, tal y como vienen en los libros de texto. Dispone de 252 funciones y 24 niveles de paréntesis. Puede calcular matemáticas elementales, como cálculo de fracciones, cálculo de porcentajes, factorización en números primos, cotas dimensionales angulares, converiones entre deg/ rad/ grad, conversión de coordenadas pol ÷ rec, etc. Por otro lado, también puede solucionar problemas de estadística, como cálculo de totales, desviaciones estándares para valores agrupados y no agrupados, análisis de regresión y permutación (npr), combinatoria (ncr) etc.

Casio FX-82ES PLUS-2

Calculadora científica HP

Disfruta de esta calculadora duradera con energía solar y aprovéchate de la copia de seguridad de la batería que te permitirá trabajar incluso con la luz baja. Con este dispositivo podrás ver expresiones y resultados simultáneamente en una pantalla de 10 caracteres y 2 líneas. Trabajarás de forma más rápida con las teclas dedicadas para los cálculos comunes, como porcentaje, pi y cambio de signo. También podrás almacenar y recuperar resultados importantes. ¡Soluciona problemas matemáticos y científicos con esta calculadora de la famosa marca HP!

Calculadora científica 10S+