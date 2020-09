Convierte tu casa en la mejor cafetería: los mejores accesorios para café

Tomar un café nos activa, nos proporciona un respiro durante el día a día y supone un lujo al alcance de cualquiera. En los últimos años, además, esta actividad tan cotidiana ha encontrado un amplio margen para dar un paso adelante y mejorar la experiencia de degustación a través de accesorios que suponen un salto de calidad a la hora de tomarlo en casa, donde podemos aproximarnos a los mejores lugares que ofrecen las mejores versiones de esta bebida de culto. Por eso te presentamos esta selección con los mejores accesorios para café.

Espuma: el mejor capuccino

Uno de los artículos más asequibles y útiles son los espumadores, con los que dar cuerpo a la leche, lo que a su vez permite que el café exprima más si cabe su mejor aroma. Este que les presentamos a continuación es de acero inoxidable, lo que redunda en su durabilidad. Tiene tres velocidades y tres cabezales para el batido. Otra ventaja añadida es que no necesita pilas: se carga mediante una entrada USB. Su potencia, además, lo hace apto incluso para situaciones de 'urgencia': ¿necesita batir un huevo? Con este espumador, podrá hacerlo también.

Este artículo previo es manual pero en el mercado también existen opciones asequibles de espumadores cerrados de mayor capacidad. Este que les presentamos es una excelente opción, uno de los mejores valorados de Amazon gracias a su excelente precio y a unas prestaciones que permiten hacer espuma perfecta a través de varios modos que tienen en cuenta la cantidad necesaria y la textura que más nos guste. El producto incluye un cepillo para limpiar la jarra y su uso es extremadamente silencioso.

Ni muy caliente ni muy frío

El sibarita del café sabe que las temperaturas afectan de manera drástica a la experiencia. Por eso, este termómetro de acero inoxidable puede ser un buen aliado para hallar la temperatura óptima de la leche. Se puede fijar en la jarra con lo que se evita la manipulación directa y resulta mucho más cómodo. Puede medir desde 10 a 100 grados centígrados.

La espuma como lienzo

Una búsqueda en la red sobre el café devuelve resultados de imágenes en las que mucha gente con talento es capaz de recrear con espuma increíbles dibujos y diseños. Sin la pretensión de alcanzar tan extraordinario nivel, sí que puede resultar divertido darle un toque diferente a las espumas con plantillas profesionales como estas que permiten una gran variedad de dibujos y mensajes. Además de su eventual uso sobre espuma con canela o chocolate, son aptas para usar en repostería. Una idea original, diferente y que también encantará a los más pequeños de la casa.

El regalo para los más cafeteros

Hemos repasado artículos individuales pero, pensando en hacer un regalo a alguien muy cafetero, ¿por qué no buscar un pack con todo junto? Esto es lo que propone este juego de café barista de nueve piezas de acero inoxidable que incluye termómetro, jarra de leche de 1000 ml., espolvoreador de cacao, plantillas, un tamper, un clip de café 2 en 1 y una cuchara de medición. Un diseño clásico para impresionar a tus amigos.

Que las prisas no sean una excusa

Tomar un café invita a hacerlo relajado pero si no puedes, vas con prisa y tienes el tiempo justo, te presentamos una solución para que, al menos, no pierdas la ocasión. Se trata de un lote de 80 vasos desechables con tapa y paletinas. Son perfectos también para otro tipo de bebidas calientes o para eventos, lugares de trabajo, etc. La densidad del material impedirá el vertido y que te quemes con el contenido.