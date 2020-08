Las mejores cubiteras de hielo de Amazon para tus refrescos

Durante los meses más calurosos del año, muchas personas disfrutan del sol y del buen tiempo con un buen refresco o cóctel bien elaborado. Esta es una de las mejores maneras para refrescarnos y relajarnos durante las vacaciones o incluso cuando estamos en casa con amigos y familiares. Por eso te recomendamos varias cubiteras de hielo en las que podrás hacer hielo en casa y tenerlo disponible para cualquier ocasión. Además de los clásicos moldes de silicona o de plástico, también te presentamos cubiteras de acero inoxidable que pueden ser una magnífica idea para mantener tu botella de vino frío o utilizarlo para tener hielo siempre a mano.

En otro artículo ya hablamos sobre cuáles son los mejores productos para hacer tus cócteles en casa, en este te presentamos varios productos con los que podrás hacer hielo para tener tus bebidas frías y disfrutar de un momento refrescante con amigos.

Lifestyle 2.0 cubiteras de hielo con tapa de silicona

Con estas cubiteras de silicona podrás hacer cubos de hielo cómodamente, así mantendrás tus bebidas frías incluso durante los días más calurosos y sin apenas desprender agua. Con la compra de este producto recibirás 2 cubiteras de la marca Lifestyle 2.0 XXL de silicona y en color negro; en cada una ellas hay 8 huecos. También incluye tapa del mismo material para que puedas colocar la cubitera con total tranquilidad sin que el agua se caiga.

Lifestyle 2.0 Cubiteras Hielo

Pack de 3 piezas de cubiteras

Las 3 piezas que te recomendamos a continuación están hechas de silicona 100% de grado alimenticio, libre de BPA y aprobado por la FDA. Estas cubiteras son muy resistentes, ya que se pueden usar tanto en el congelador, horno, lavavajillas, refrigerador y microondas. Su diseño antiadherente te permitirá extraer el hielo sin ninguna dificultad, basta con girar el molde. Con la compra de este producto recibirás tres bandejas diferentes: una de 6 bolas de hielo de 2 pulgadas de diámetro, 6 cubitos de hielo cuadrados de 1.5 pulgadas y 37 cubitos pequeños de hielo multilaterales. Además, incluye una tapa de silicona para que puedas apilar las bandejas.

Pack de 3 cubiteras

Cubiteras con pinzas de acero inoxidable

Este cubo de acero inoxidable de doble pared asegura un aislamiento perfecto. Puedes llenarlo de hielo y verás cómo este durará horas sin derretirse, por lo que tus bebidas estarán siempre frías y apetecibles. Tiene una capacidad de 1,3 L, así podrás colocar tus cervezas o vinos espumosos y mantenerlos fríos todo el tiempo. Es el producto perfecto para tus reuniones con amigos o fiestas privadas en casa, ya que la podrás transportar con total comodidad. Tiene una tapa doble que evitará que el hielo se derrita o acumule polvo y las pinzas se pueden colocar cómodamente en uno de los lados.

Cubitera con pinzas de acero inoxidable

Set de 2 cubiertas de hielo japonesas Twist & Tumbler

No te pierdas estas 2 cubiertas de hielo con un diseño original en forma de esferas extragrandes. Son perfectas para que tus bebidas estén frías durante más tiempo, ya que se derriten lentamente y miden alrededor de 6 cm. Están hechas de silicona de grado alimentario libre de BPA y son super fácil de limpiar. A diferencia de muchas otras cubiteras, con estas podrás extraer el hielo de forma rápida y sencilla. Hazte con ellas y disfruta de tu bebida favorita.

Twist & Tumbler moldes para hielo

Cubo de hielo aislante Fortune Candy

No te pierdas este cubo de acero inoxidable, duradero y resistente a las huellas dactilares. Tiene una doble pared y una tapa a juego para mantener el frío en el interior. Además, cuenta con un soporte de nailon hecho a mano para mejorar aún más el rendimiento y evitar que la mesa o el lugar en el que coloques el cubo se moje. Tiene una capacidad de 2,8 L y mantendrá el hielo sin derretir durante horas.

Cubo de hielo aislante Fortune Candy

VonShef hielera de 2 Litros

No te pierdas esta bonita hielera con una capacidad de 2 L. La cubeta de hielo VonShef cuenta con un acabado externo recubierto de cobre que está muy a la moda, y su gran capacidad evitará que tengas que ir constantemente a por hielo. Gracias a su construcción de acero de doble pared y grado 202 tu hielo no se derretirá, además de la tapa, que proporciona un aislamiento adicional cuando la cubeta no está en uso. También incluye una pinzas para que puedas coger el hielo con facilidad.

VonShef Hielera de 2 Litros