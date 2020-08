Tener un jardín, una terraza o algún terreno exterior requiere de algunos componentes para mantener el entorno organizado y en orden. Para lograr este cometido, hemos recopilado los tres arcones de jardín más vendidos de Amazon.

Estos productos ofrecen un espacio de almacenaje amplio, protegido y útil en el que podrás guardar todo lo que necesites. Desde herramientas, mangueras, cubos, palas, hasta juguetes, cojines, bañadores, utensilios de piscina, etc.

La recopilación se ha realizado en función de los modelos de arcones de jardín que más se venden en Amazon, además de por sus valoraciones y comentarios, teniendo en cuenta la relación calidad-precio, pues te ofrecemos opciones variadas que se puedan adaptar lo máximo posible a tus necesidades. No pierdas la oportunidad y hazte con uno de los productos de almacenaje más efectivos para tu jardín, patio, casa de campo, terraza, o el lugar que precises.

1.Arcón Gardiun NT270

Este arcón de jardín tiene disponibles diferentes modelo según la capacidad que necesites, estas son las opciones: 190 litros, 210, 390 u 845 litros, variando su precio según el tamaño. Dicho este dato, cabe destacar que el arcón de resina está fabricado en polipropileno resistente a diferentes condiciones del clima, por lo que aguantará tanto el frío, como el calor o la lluvia mientras tus pertenencias permanecen seguras. No precisa de mantenimiento y puedes colocarlo en cualquier parte exterior pero también en el interior como en una cochera. Es de montaje sencillo y se accede al interior mediante una tapa que también pude servir como asiento. Su diseño rectangular está creado con tonos gris y beige y con detalles que lo hacen elegante y apto para casi cualquier ambiente.

2.Arcón Keter Capri

En este caso se trata de un arcón con una estructura similar al anterior pero de aspecto diferente, es de color marrón y puedes elegirlo de lamas o de ratán. Ofrece una capacidad de 305 litros por lo que tendrás espacio suficiente para almacenar productos del hogar, del jardín, piscina, etc. Esta hecho de resina duradera y resistente a prácticamente cualquier agente externo. Cuenta con la opción de incorporar un candado de bloqueo para mayor seguridad y lleva ruedas y asas que te facilitarán la tarea de trasladarlo si así fuera necesario. Es fácil de limpiar, no necesita mantenimiento específico y no pierde color con el paso del tiempo. Los usuarios han expresado opiniones como “fácil de montar”, “buena calidad” o “gran capacidad”.

3.Arcón-cobertizo Keter Sgore Ii Out Midi

Como tercera opción, a la altura de las anteriores, te recomendamos este arcón que también hace la función de cobertizo. Esto se debe a su estructura tipo ‘caseta’ que incorpora doble puerta y una tapa abatible de imitación madera, con lo cual, podrás abrir el arcón desde delante o desde arriba según lo necesites. Está disponible con capacidades de 800 litros, 1200 o 2000 litros, lo que supone un gran espacio de almacenamiento en el que incluso podrás guardar pequeños contenedores, bicicletas, triciclos…

Por su disposición, también ofrece la opción de incorporar baldas para organizar mejor lo que guardes si no necesitas todo el espacio completo. Viene con suelo incluido y posibilidad de cierre con candado. Está hecho de polipropileno inyectado, muy resistente, y se monta fácilmente mediante el sistema click. La valoración media de los clientes que lo han comprado e de 4,2 estrellas sobre cinco, lo que lo convierte en uno de los arcones favoritos para tu jardín, terraza, patio, garaje, o cualquier otro sitio en el que lo necesites.