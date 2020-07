Las vacaciones son una época en la que aprovechamos para juntarnos con familia o amigos y para hacer viajes o recibir gente en casa. Sean pocas o más personas, normalmente los invitamos a hospedarse en casa y necesitamos alguna cama o colchón extra.

Otras de las situaciones en las que esta necesidad se repite, es, por ejemplo, al viajar a un camping, una casa rural, un apartamento en la playa… Está claro que un lugar para dormir es algo importante y, antes de recurrir a intentar descansar en el sofá, existen opciones como los colchones hinchables que pueden salvarnos en muchos momentos.

En este artículo hemos recopilado los colchones hinchables preferidos por los usuarios de Amazon, teniendo en cuenta varias características como su resistencia, grosor, capacidad de hinchado, tamaño, etc. Echa un vistazo y no te quedes sin el tuyo.

Colchón Intex 64418

La tecnología que incorpora este colchón hinchable, Fiber-Tech, proporciona miles de fibras de poliéster de alta resistencia para evitar su desgase y garantizar la durabilidad durante varios años. También está fabricado con vinilo resistente y material flocado que le dan suavidad y un tacto agradable, cuya superficie es aterciopelada. Aguanta un peso máximo de 136 kg en su tamaño individual y 273 kg para el doble. Viene con una bomba eléctrica con la que el proceso de inflado y desinflado será rápido y sencillo. También se incluye una bolsa de viaje con asas para poder transportar el colchón y guardarlo sin problemas.

Active Era Colchón Hinchable doble

Si estás buscando un colchón hinchable que se parezca lo máximo posible a la sensación de un colchón de una cama normal, esta es una buena opción. El colchón doble king ha sido diseñado con 6 I-Beams que ofrecen la máxima resistencia y un buen apoyo, revestimiento flocado suave al tacto y material ultra grueso resistente a pinchazos. Integra una almohada que eleva la superficie amoldándose a la forma de tu cuello y tu espalda. También cuenta con una bomba eléctrica integrada que infla el colchón en unos tres minutos y se desinflará cuando lo elijas tan solo pulsando un botón.

Colchón Intex 64458

Un colchón cómodo y elegante, el Intex Ultra Plush es la mejor opción para descansar como en un colchón tradicional. La tecnología Fiber-Tech que proporciona la firmeza para un buen descanso, está acolchado con material flocado haciendo que su superficie sea agradable al tacto. Sus materiales y estructura hacen que sea muy estable y te de una sensación de ingravidez y seguridad con los que no notarás que estás en un colchón hinchable. Son 100% Air Lock, lo que asegura que el aire permanezca estanco y con su bomba eléctrica podrás llenarlo y desinflarlo en cuestión de minutos.

Colchón Etekcity

Si lo que necesitas es un colchón algo más compacto, te ofrecemos este de tamaño individual y de gran altura. Resulta cómodo, sólido y estable, con material flocado y fibra fuerte de PVC no tóxica en el interior. Previene el deslizamiento no deseado, no hace ruido cuando te muevas y su superficie resulta suave y aterciopelada. Respecto a inflarlo, con su bomba eléctrica tardarás tres minutos para alcanzar la firmeza total. Soporta hasta los 250 kg y viene con una bolsa de viaje incluida para poder guardarlo y transportarlo cómodamente allá donde lo necesites.