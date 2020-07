Llegar a casa después de un día cansado, ponerte cómodo y sentarte en el sofá a ver una serie, una película o tu programa favorito es probablemente uno de los planes preferidos para cualquier época del año. Ya sea solo o en compañía, ponerse frente al televisor es una acción cotidiana que nos aporta buenos ratos. Es importante elegir bien la tele que usaremos y, entre tantas opciones, puede que te plantees renovar la que tienes ahora.

Existe gran cantidad de modelos diferentes con características que se adaptan a cada gusto y con precios variados. A la hora de comprar una Smart TV, los tipos de televisiones más avanzados y que prácticamente están ya en todas las casas, es importante tener en cuenta características como la calidad de imagen y de sonido, las pulgadas, los tipos de conexiones de las que dispone, y otros extras que necesites.

En este artículo hemos hecho una lista con algunas de las Smart TV con gran relación calidad precio y que están disponibles en Amazon, aunque hay muchas otras que puedes elegir.

S amsung Crystal UHD 2020 43TU7005

Con esta Smart TV disfrutarás de una amplia gama de colores en cada una de las imágenes gracias a Crystal UHD que garantiza una expresión de color optimizada, mejorando la nitidez para que no se escape ni un detalle. Además, el HDR (Alto Rango Dinámico) y el 4K aumentan la expresión del brillo de la televisión, ofreciendo instantáneas claras y visuales más nítidos incluso en las escenas más oscuras. Su sonido se ajusta a la intensidad necesaria al detecta variaciones, adaptándose a la música, ruidos fuertes o flojos, etc, gracias la inteligencia artificial. También ofrece compatibilidad con control de voz a través de asistentes como Alxa, función One Remote, Tap View y Game Enhancer para ecoger las aplicaciones y plataformas que prefiers. Está disponible en dimensiones de 43 pulgadas.

Philips 55PUS6704/12

Si buscas una Smart TV de gran tamaño o para una zona amplia de la casa, esta Philips puede cumplir tu deseo ya está disponible en 43 pulgadas, 50, 55, 65 y 70 pulgadas, todo ello por precios muy ajustados. La nitidez, claridad, la variedad de colores… serán un punto fuerte gracias a la resolución 4K UHD, Dolby vision y Dolby atmos, y la tecnología ambilight, con la que se incorporan luces de fondo que se adaptan a lo que aparece en pantalla. Cuenta con Saphi Smart TV, un sistema operativo rápido e intuitivo con el que te podrás sumergir en un nuevo mundo de entretenimiento digital: aplicaciones, juegos, películas, series, etc.

Hisense H50BE7000

Este Smart TV de Hisense cuenta con las tecnologías HDR 10, el 4K y DTS Studio Sound integradas con las que podrás reproducir contenido con un gran contraste y calidad de imagen, con negros más oscuros y blancos más brillantes; además, podrás disfrutar de sonido Surround envolvente. Gracias a su compatibilidad con Alexa y dispositivos Echo, podrás controlar tu tele, reproducir música, escuchar noticias, ver el tiempo, controlar dispositivos de Hogar digital y mucho más. Cuenta con un procesador Quad-Core para que puedas disfrutar de tus app y contenido al instante, incluyendo las aplicaciones Prime video, Netflix, Youtube, DAZN, o RAKUTEN TV entre otras. Puedes elegirla con diferentes pulgadas y peanas laterales o una central.

LG 70UM7100 A lexa

Por último te recomendamos este modelo de LG, de grandes dimensiones debido a sus 70 pulgadas. Junto con el mando Magic Remote LG que puedes comprar pinchando aquí, podrás reproducir música, seleccionar series, canales, películas, consultar el tiempo, e incluso controlar dispositivos del hogar y un largo ecétera, gracias a su compatibilidad con Alexa. Su procesador Quad Core de 10 bits, analiza cada fotograma para mejorar cada imagen que se esté reproduciendo. Además, su pantalla LED 4K garantiza la máxima calidad de los colores hasta un ángulo de 178º y es compatible con los formatos HDR10 Pro y HLG. Respecto al sonido, cuenta con el sistema Ultra Surround de 20 vatios con el que no quedarás indiferente. Una Smart TV con una gran valoración por parte de los clientes y con un precio que se corresponde a su calidad.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 13/07/2020.