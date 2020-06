Las mejores bolsas al vacío para ropa de Amazon (2020)

Si aún no has tenido oportunidad de cambiar tus armarios y de almacenar toda esa ropa, sábanas gruesas, mantas, abrigos, almohadas, edredones, etc, porque no has tenido tiempo o porque no les encuentras un lugar, aún estás a tiempo. Con las bolsas de almacenamiento al vacío que te presentamos en este artículo conseguirás guardar todo tipo de prendas y productos textiles logrando reducir en gran parte su tamaño y volumen, de forma que podrás guardar la bolsa con su contenido en armarios y cajones en los que de otro modo no habrían cabido. Su sistema de aislamiento y la capacidad para conservar el vacío las hace un método de almacenamiento muy efectivo. Las hay de muchas marcas y modelos pero en este artículo hemos recopilado algunas de las bolsas al vacío para ropa preferidas por los usuarios de Amazon.

Spacesaver bolsas de almacenamiento al vacío

Este pack de cinco bolsas de almacenamiento al vacío cuenta con 6.102 de valoraciones y una media de 4,5 estrellas sobre 5. Cuenta con diferentes tamaños disponibles catalogados como grande, mediano o pequeño. Al aplicar la fuente de energía que absorba el aire de dentro de la bolsa conseguirás hasta el 80% más de espacio que usando otras bolsas. El sello de la boca de la bolsa es de doble cremallera y su válvula turbo de triple sellado están diseñados para permitir succionar todo el aire posible del interior de la bolsa y que no se vuelva a salir hasta que no se abra de nuevo. Incluye una bomba de absorción de viaje para usar las bolsas en los momentos en los que no dispongas de aspiradora.

Kiwihome bolsas de almacenamiento al vacío

Este modelo de bolsas para almacenar al vacío son resistentes y duraderas. Están hechas de material PA y PE de alta calidad, tienen un espesor de 0,09 mm por lo que son difíciles de perforar o romper. También cuentan con cierre de doble cremallera y válvula turbo de triple cremallera. Protegen los artículos de su interior de los olores exteriores, de insectos, de la humedad y del polvo, por lo que tus prendas y artículos blandos estarán almacenados de forma segura y ocupando menos espacio que si no se usaran las bolsas. Son compatibles con todas las aspiradoras y también con compactador de bomba manual. El pack contiene 10 unidades.

GQC bolsas al vacío

Esta es una de las opciones más baratas pero no por ello el producto deja de tener calidad. El pack de 8 bolsas de almacenamiento al vacío dispone de tres tamaños diferentes para adaptarse a tus necesidades. Sus características son similares a los anteriores modelos dado su funcionamiento de válvulas y cremalleras y el material del que están compuestas, que es resistente. Cabe señalar que el diseño transparente hace que sea más fácil localizar las prendas en cuestión sin tener que abrir la bolsa. Mantén tus pertenencias guardadas ocupando el mínimo espacio a la vez que están protegidas del agua, la humedad o la suciedad.

Space solution bolsas al vacío

Bajo la denominación de ‘Amazon´s Choice’ este pack de seis bolsas de almacenamiento al vacío es otra de las opciones para guardar aquellos elementos textiles que ocupan demasiado espacio. De nuevo los elementos de las bolsas son una vávula turbo de triple cremallera y un cierre de doble cremallera que garantizan una gran sellado y que no se produzcan escapes del vacío. Son herméticas, impermeables y resistentes a prueba de agua, olores moho y polvo. Las bolsas se pueden reutilizar siempre que no estén dañadas. El pack incluye una bomba para realizar el vacío de las bolsas si no dispones de una aspiradora a mano.