Los asientos de baño para bebés más recomendadas de Amazon

Cuidar a un bebé puede ser una tarea delicada y complicada en ocasiones ya que cualquier actividad que realicemos con ellos puede causarles algún daño o molestia. La hora del baño puede ser un momento relajante para el niño pero algo estresante para los padres: hay que tener cuidado de no dejar que el jabón entre en sus ojos, de evitar que se golpeen alguna parte del cuerpo, poniendo especial atención a la cabeza, de limpiar suavemente todas las partes y pliegues de su cuerpo… Son muchos los factores a tener en cuenta, y sujetar al niño en brazos mientras lo lavas puede ser incómodo para ambos.

Afortunadamente existen muchos instrumentos infantiles diseñados para facilitar la vida de los adultos que cuidan de un bebé. En este artículo hemos querido centrarnos en los asientos de baño para bebés en los que podrás colocar a tu bebé con la seguridad de que no se escurrirá ni se saldrá del lugar donde lo bañas y podrás lavarlo con mucha más comodidad. No te pierdas la lista de las sillas de baño para bebés más recomendadas de Amazon que hemos realizado para ti.

Thermobaby asiento de baño

Esta silla para baño o ducha permite colocar a tu bebé sentado y darle casi total libertad de movimientos mientras lo limpias delicadamente. Cuenta con unos adornos en la parte delantera para que el niño se entretenga y está hecho de polipropileno. Soporta hasta 13 kg de peso y se recomienda para edades de entre 7 a 16 meses. No tendrás que preocuparte por la adherencia a la bañera o ducha ya que las ventosas son muy potentes y estables. Puedes elegir en color azul o en gris.

Vtech Aquasilla 2 en 1

Un modelo que te servirá tanto fuera del agua como dentro gracias a su panel de actividades con diferentes elementos para manipular, como un molino de agua, una rana que dispara agua, botones con diferentes formas y colores…El niño estará entretenido mientras lo aseas cómodamente. Otro de los extras de entretenimiento son las melodías, canciones, frases y sonidos de los que dispone. La silla se sujeta con cuatro ventosas seguras para que no se desplace del lugar elegido para el baño. Está recomendada para bebés de 6 a 24 meses.

Jané 040517C01

Otro de los modelos más populares de sillas de baño para bebés es esta de Jané. A diferencia de las anteriores, esta cuenta con abertura frontal para introducir más fácilmente al niño y después cerrarla para que no se salga, esto está asegurado con una barra frontal de bloqueo. Cuenta también con elementos en la parte delantera para que el niño juegue y se entretenga. Respecto a la adherencia de la silla algunos de sus usuarios ha comentado: “Tiene unas ventosas para pegarse en la bañera que funcionan muy bien y no se mueve nada”. Además, esta silla de baño se puede plegar para que al guardarla ocupe el mínimo espacio posible.

AngelCare STO1AQUSPAQUA

En otra modalidad de sillas de baño para bebés, este soporte es uno de los favoritos de los usuarios debido a su diseño ergonómico y a la seguridad de sus materiales. La superficie de malla blanda tiene orificios de drenaje que permiten que el agua no se acumule y que se pueda desenjabonar bien al bebé. Es higiénico y no permite que se cree moho. Cuenta con un gancho incorporado para facilitar el secado del producto y para un mejor almacenamiento. El producto ayuda a no tener que mantener al bebé en brazos pero debes prestar atención en todo momento ya que no está diseñado para evitar que el bebé se levante o se eche hacia adelante.