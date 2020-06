Los mejores sacaleches de Amazon para alimentar a tu bebé

Una vez que las mujeres dan a luz, comienza uno de los períodos más importantes tanto para la madre como para el bebé: la lactancia. Durante esta fase, las madres pueden dar el pecho o no, pero sí que necesitan desprenderse de la acumulación de leche materna. Para ello está el clásico sacaleches, el producto perfecto para sacar la leche, guardarla y alimentar a tu bebé. Con los sacaleches podrás extraer la leche y guardarla para que tu bebé pueda comer en cualquier momento y a cualquier hora, así no será necesario darle el pecho directamente. También te ayudará a aliviar la presión de los pechos por la acumulación de leche materna, especialmente si produces más leche de la que el niño toma. Además, es la mejor opción cuando tienes los senos con heridas y prefieres no dar el pecho durante una temporada.

A continuación, te mostramos varios tipos de sacaleches, eléctricos y manuales. Elige aquel que más se adapte a tus necesidades y estate preparada para el período de lactancia.

Sacaleches eléctrico de Bellababy

Este sacaleches garantiza una extracción cómoda y sin dolor. Cuenta con 4 modos y 9 niveles de succión que puedes elegir según tus necesidades. El cojín está hecho de silicona suave e imita el ritmo de succión del bebé, cómodo y sin dolor en el pecho. Vienen incluidas dos piezas de adaptadores de almacenamiento de leche y 10 bolsas para guardarla. La pantalla de alta definición muestra el modo de trabajo, el nivel de succión, el tiempo, el estado de la batería y mucho más. Este aparato es ligero, portátil y tiene una batería de iones de litio de 2200 mAh.

Philips Avent SCF330/20

Philips Avent ha apostado por la comodidad con su extractor de leche. Con él podrás realizar la extracción cómodamente, dejando que la leche fluya de forma natural y sin tener que adoptar posiciones extrañas. El cojín masajeador es suave y flexible, por lo que no tendrás ninguna molestia en el pecho. Este producto te permitirá almacenar y transportar la leche materna a todas partes, así tu bebé siempre tendrá comida. Además, es uno de los mejor valorados por los usuarios de Amazon.

Philips Avent

Sacaleches eléctrico con tecnología flex

El sacaleches de Medela funciona con la tecnología 2-Phase Expression y simula el ritmo de succión de un bebé para una extracción más cómoda. Los embudos PersonalFit Flex se ajustan mejor al pecho gracias a su ángulo especial y tienen un borde suave y flexible. Además, se pueden rotar 360º para que la madre pueda extraer la leche en la posición que más cómoda le resulte. Funciona con pilas y su formato compacto te permitirá transportarlo a cualquier parte.

Extractor de leche materna de NatureBond

Hazte con este sacaleches y extrae la leche sin tener que utilizar las manos. Su diseño elegante y hecho a partir de silicona suave evitará cualquier tipo de molestia o dolor en el pecho. Es manual y no tiene complejidad alguna a la hora de utilizarlo. Destaca especialmente el diseño innovador del tapón, que le permite ajustarse firmemente el extractor. Los bordes se expandirán y extraerán en función de la temperatura ambiente. El paquete incluye un tapón extra de silicona, una tapadera antipolvo, una funda de terciopelo, un extractor de leche materna hecho de silicona e instrucciones a todo color y en inglés.

Extractor NaturBond

Sacaleches manual de Chicco

Este sacaleches de Chicco garantiza una extracción rápida y eficaz para prolongar la lactancia tanto como sea posible. Su copa de tamaño universal con un acabado suave facilita la sujeción al pecho gracias a su revestimiento de silicona suave. Por otro lado, su mango ergonómico favorece una cómoda colocación de los cuatro dedos de la mano y, por lo tanto, una extracción suave y descansada. Con la compra de este producto recibirás un sacaleches, una rosca para biberón y una tetina de la línea NaturalFeeling.

Chicco

Sacaleches eléctrico doble 2 en 1

Hazte con este sacaleches y disfruta una mayor flexibilidad y comodidad gracias a sus 3 estilos de extracción, ajuste de la succión y la posibilidad de sacarse leche de un solo pecho o de ambos. Cuenta con una tecnología de dos fases: la ‘fase de estimulación’, que permite un rápido bombeo para estimular e iniciar el fujo de leche, y la ‘fase de expresión’ que permite un bombeo más lento. Tiene 8 niveles de succión ajustables para mayor comodidad y tres estilos de bombeo personalizables que ayudan a maximizar la producción de leche.

2 en 1

Bammax sacaleches eléctrico o manual

Con este extractor de leches dispones de dos modos de extracción: masaje y succión. Cada modo tiene 9 niveles de succión para que las madres puedan maximizar la extracción de leche. Puedes utilizarlo de forma manual o eléctrica, esta última dura una hora y media tras una carga completa de dos horas y media. Es perfecto para el trabajo, para cuando te vas de viaje o a cualquier otro lugar que te permita extraer la leche, sentirte cómoda y dar de comer a tu bebé.