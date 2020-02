Accesorios de seguridad para bebés, ¡protege a tu bebé!

La curiosidad de los bebés aumenta a medida que van creciendo y conociendo cosas nuevas. Una vez que empiezan a adquirir autonomía en sus movimientos, son capaces de alcanzar cualquier rincón de la casa y coger o tocar todo lo que se encuentren por el camino. Prácticamente todo lo que les rodea desata su interés, hasta las cosas más simples.

Muchos niños y niñas corren el riesgo de sufrir posibles accidentes si no están constantemente supervisados por un adulto, algo que a veces resulta una tarea difícil. Y, aunque no lo parezca, nuestro hogar tiene muchos elementos peligrosos que pueden ser un problema para los más pequeños: enchufes, escaleras, esquinas, etc.

En otro artículo ya hablamos sobre productos que puedes regalar a un bebé recién nacido. En este, te presentamos accesorios de seguridad para bebés con los que podrás cubrir las zonas peligrosas.

Cerraduras de seguridad

Este es un elemento imprescindible para evitar peligros que pueden surgir a la hora de que los pequeños abran cajones, armarios o electrodomésticos. Su instalación es rápida y fácil porque no necesita ninguna herramienta: simplemente se tiene que pegar en una superficie plana y lisa. Además, podrás quitarlo y ponerlo las veces que quieras sin dañar la zona.

Cerradura de seguridad

Barrera metálica de seguridad

El diseño de esta barrera combina simplicidad y seguridad en un producto. Este dispositivo impide el acceso al bebé a zonas que puedan resultar peligrosas, como unas escaleras. Cuenta con varias características que hacen de ella un elemento muy eficaz: tiene una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de taladrar; el diseño del asa hace que sea fácil de abrir para los padres pero imposible para los bebés; y el indicador visual SecureTech confirmará si la instalación está bien hecha y si la barrera está cerrada.

Barrera metálica

Protector de esquinas y bordes

Este producto sirve para proteger a los bebés de esquinas o bordes, así se evitarán posibles golpes y brechas. El material del que está hecho es PVC ecológico, suave, no tóxico e inodoro. Incluso si el pequeño decide morder las esquinas, no va a ingerir ningún producto químico que pueda resultar peligroso. Este protector tiene una capa antidesgarro que proporciona una fuerte dureza y, por lo tanto, resulta muy difícil de quitar. Además de poder utilizarlo para proteger a los más pequeños, puedes aplicarlo a algunos artículos de cocina, televisiones, etc.

Protector de esquinas y bordes

Protector para enchufes

Este artículo incluye un pack de 20 protectores para los enchufes. De esta forma evitaremos que los pequeños introduzcan los dedos en la toma de corriente. Para colocarlo solo hay que conectar el dispositivo de seguridad al enchufe, retirar el papel protector y presionar con fuerza.

Protector enchufes

Correas antivuelco

Uno de los accidentes más peligrosos y comunes se da cuando el pequeño intenta trepar por algún mueble. Con estas correas evitarás que los enseres se caigan encima de tus hijos o mascotas. Este artículo incluye un total de 12 correas que puedes utilizar en casa, en la escuela, en la oficina, en el baño, etc. Para su instalación tienes que taladrar y colocar los tornillos de expansión en los orificios.

Correas antivuelco

Barrera para la cama

¿Tus hijos duermen solos en una cama y se mueven mucho por la noche? Evita posibles caídas con esta barrera para la cama. Es muy sencilla de instalar y se abre fácilmente gracias a sus juntas laterales. Existen varias dimensiones, por lo que podrás elegir la que más se ajuste a tus necesidades. ¡Deja de preocuparte por la seguridad de tus hijos cuando duermen!

Barreras para la cama