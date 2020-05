Los mejores carruseles y móviles de cuna para tu bebé

Si tienes un bebé en casa y el momento de dormirse en la cuna es un poco complicado, hay algunos elementos que pueden ayudarte. Es importante que haya mucha tranquilidad en el ambiente, que no haya ruidos, que la luz sea tenue, cálida y muy suave. Además, algunos niños necesitan dormirse en brazos de sus padres y cuidadores y el momento de pasarlos a la cuna suele ser clave para que no se despierten. También hay que cuidar el momento en que se despiertan, que para algunos pequeños puede significar ponerse a llorar. Otra situación que se pude dar, es que necesites dejar al niño en la cuna unos momentos aunque no vaya a dormir, simplemente porque tienes que hacer cosas o para que esté tranquilo un rato. Es por todo esto que un aparato o juguete sobre la cuna puede ayudarte mucho en cualquiera de estas situaciones. No te pierdas esta lista de los mejores carruseles y móviles de cuna que puedes encontrar en Amazon.

Fisher Price Butterfly Dreams

Este es uno de los mejores móviles que puedes encontrar en Amazon por lo completo que es. El carrusel consta de tres ositos colgantes que giran suavemente, pudiendo elegir entre tres opciones de sonido que emiten hasta 30 minutos de nanas o de diferentes sonidos relajantes incluyendo los de la naturaleza. En la parte superior del aparato se encuentra un proyector, a la vez extraíble, que reproduce luces en forma de estrellas en el techo de la habitación, por lo que se crea un clima aún más agradable. El carrusel se adapta perfectamente a la mayoría de cunas y una vez ya no se le de ese uso porque el niño ha crecido, también se puede usar por separado en el carrito o con los osos como juguetes. Otro plus es que funciona con un mando a distancia para no tener que acercarte al bebé y poder apagar y encender el aparato cuando se necesite.

Vtech proyector móvil

En una línea similar al anterior carrusel, este también cuenta con proyector luminoso, mando distancia y tres ovejitas que giran lentamente. La música en este caso dispone de 40 melodías, cuatro nanas y muchos sonidos relajantes. Incluye un sensor de ruido y activa la música cuando el bebé comienza a llorar. Su estructura resulta cómoda de colocar y funciona a pilas.

Infantino 3 en 1

Este carrusel servirá para este uso pero con el tiempo también podrás seguir sacándole partido ya que incorpora una luz de noche, tenue y suave que se puede ajustar según las necesidades y que es extraíble para futuros usos cuando el niño sea más mayor. Se pueden seleccionar distintos modos con temporizador como el modo noche que proporciona 10 minutos de música suave y proyecciones. Además, los peluches que incluye son en tonos crema muy suaves y agradables a la vista y al tacto. Cuenta con apagado automático y con espejito para el bebé.

Baby Rattles móvil de cuna

Si buscas un diseño más minimalista, simple y moderno este es tu móvil para cunas. Se basa en la naturaleza, por lo que de él cuelgan pájaros y nubes hechos de fieltro ecológico y con hilos y madera, colocados en diferentes alturas. No cuenta con energía eléctrica y se mueve con las manos para conservar el balanceo que desees.

Fehn Sleeping Forest

Este carrusel ofrece un conjunto de peluches colorido y variado para los bebés curiosos. Funciona dándole cuerda manualmente y se activa dando vueltas suaves. Incluye varías melodías y nanas y es muy fácil de montar y adaptar a casi cualquier cuna.