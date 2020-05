Toallas y albornoces: ideas para renovar tu ropa de baño

El momento de la ducha o el baño es, para algunas personas, el mejor del día, ya que pueden relajarse, mimarse, darse los cuidados que desean y evadirse por unos momentos de la rutina. Seas de los que ama este momento o de los que no lo considera algo especial, es importante que, al salir de la ducha o el baño, te seques bien todo el cuerpo.

No solo cuando termines la ducha, sino que también hay que prestar atención a cómo nos secamos las manos o la cara, por ejemplo. Una acción que parece simple y mecánica, puede traernos algunas consecuencias negativas a la salud si no lo hacemos correctamente, en especial problemas en la piel como hongos, producidos por la humedad. Además, según tu tipo de piel necesitarás usar toallas o albornoces que se adapten a ella, ya que una piel sensible por ejemplo, necesitará unos tejidos mucho más suaves que otras. Para facilitarte la adquisición de unas buenas toallas y albornoces, te hemos preparado una pequeña selección de las disponibles a través de Amazon, ya sea para renovarlas o para aumentar tu colección.

Albornoz con capucha

Este albornoz unisex está diseñado de forma que tape por debajo de las rodillas, aunque puedes escoger el tamaño que necesites. Está disponible en colores como gris, negro, granate, azul blanco o morado. Está fabricado en rizo de algodón suave y cuenta con bolsillos y cinturón para una mayor comodidad. Es apto para lavadora y secadora, aunque podría encoger entorno al 4 o 6%.

Albornoz extra suave

Una versión del anterior albornoz pero con un incremento de la suavidad al tacto. Se compone de poliéster y microfibras, es grueso pero ligero y seca rápidamente, además de ser muy cuidadoso con la piel. También dispone de capucha, cinturón y bolsillos, además de variedad de tallas, aunque está diseñado para adultos. Puede lavarse a máquina con temperaturas que no superen los 40º.

Albornoz infantil

Los pequeños de la casa también pueden tener su propio albornoz. Aunque hay muchos diseños con colores y dibujos diferentes, te proponemos este que incorpora orejitas en su capucha simulando a las de un animal. Para ellos esta prenda es especialmente útil ya que será más fácil que se sequen mientras pueden moverse. La composición de su tejido es 100% algodón, libre de sustancias químicas que puedan dañar la piel. Puedes elegir entre varios colores y el modelo incluye cinturón y bolsillos amplios.

Toallas básicas

Si eres de las personas que prefiere secarse con toallas grandes o solo necesitas nuevas toallas para todo el baño, puedes optar por este juego de toallas entre las que se incluyen 2 de baño (140x70 cm) y dos de manos (50 x 100 cm). Están elaboradas 100% con algodón de buen calidad y los colores que están disponibles son resistentes en el tiempo por lo que no se decolorarán.

Toallas estampadas

Para quienes prefieran un diseño más original, te proponemos estas con estampado de rayas en tonos beige y blanco. Están fabricadas completamente de algodón, son mullidas y suaves. Son algo más gruesas que otros modelos y puedes adquirirlas en un juego de 2 toallas de baño (95x14 cm) y 2 de manos (50x88 cm).

Toalla para el pelo

Este tipo de toallas están especialmente diseñadas para usarlas en el pelo cuando está mojado. Es más ligera que las tradicionales y más fina, pero absorbe el agua de forma rápida, debido a que está hecha de microfibra, lo que también disminuye la fricción con el pelo. También cuenta con un diseño con un botón en uno de sus picos, lo que te permitirá colocarla de forma que no se caiga de la cabeza y no se mueva, facilitando realizar otras tareas hasta que vayas a arreglar tu cabello. Está libre de composición química nociva y es resistente a la acumulación de bacterias.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 21/04/2020.