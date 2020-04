Oferta del día en Amazon: Cámara de vigilancia con un 67% de descuento

Todos queremos proteger nuestro hogar y a nuestra familia, incluso cuando no podemos estar en casa. Es importante sentirnos seguros cuando nos vamos de vacaciones y no hay nadie que pueda vigilar nuestro hogar o cuando, por ejemplo, nos vemos obligados a dejar a nuestros hijos solos por motivos de trabajo u otro asunto de especial importancia. Para no estar preocupados todo el tiempo sobre qué es lo que está pasando en nuestra casa durante nuestra ausencia, puedes conseguir una cámara de vigilancia para capturar todo lo que ocurre cuando no estás.

Hoy en día, puedes encontrar sistemas de vigilancia y seguridad de todo tipo y adaptados para todos los hogares. Tanto para el interior de tu casa como para el exterior existen miles de dispositivos que te ayudarán a sentirte seguro en todo momento. La cámara de vigilancia que te presentamos a continuación tiene un 67% de descuento sobre su precio original, por lo que es una oportunidad perfecta para convertir tu hogar en un sitio más seguro.

Cámara de vigilancia

La cámara de vigilancia YI Home Camera 3 te mantendrá informado en todo momento de lo que ocurre en tu hogar. Sus funciones garantizan la seguridad de miles de familias que han optado por proteger sus hogares, hijos y mascotas. Esta cámara de seguridad está diseñada para el interior de nuestras casas, ya que gracias a la inteligencia artificial y la tecnología YI Cloud, este dispositivo detectará todo tipo de movimiento, que podrás configurar por niveles de sensibilidad.

Con este dispositivo en tu casa podrás dormir tranquilo sin preocuparte por si pasa algo extraño en las otras habitaciones, detectará todo tipo de sonido anormal, como el llanto de un bebé, una alarma de incendios o el ruido de una ventana rota. Es decir, aquellos sonidos entre 50 dB y 90+ dB, desde conversaciones normales hasta sonidos más fuertes. Inmediatamente te mandará una notificación a tu smartphone para hacerte saber qué es lo que está pasando.

Tiene una resolución Full HD 1080p, un gran angular de 107 grados, audio bidireccional con el que podrás hablar y escuchar a la vez, una base magnética y visión nocturna para controlar todo lo que está pasando incluso cuando es de noche. También podrás programar el tiempo de encendido y apagado de la cámara para cada día de la semana, desconectándola aquellos días en los que estáis toda la familia en casa, por ejemplo.

La tecnología de detección inteligente elimina las "falsas alarmas" causadas por insectos voladores, mascotas pequeñas o cambios de luz, solo te alertará de los eventos más importantes. Además, gracias a esta avanzada tecnología, la nube identificará automáticamente cualquier material de archivo relevante y te permitirá verlo directamente desde tu teléfono móvil. Puedes añadir un tarjeta de memoria para guardar todos los archivos que necesites.

Aprovéchate de esta oferta del día y consigue esta cámara inteligente con un 67% de descuento y ahorra hasta 40€ sobre su precio original. No te pierdas esta increíble oferta que durará sólo hasta esta tarde.