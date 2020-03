Los mejores productos y consejos para dejar de fumar

La adicción al tabaco se ha convertido en un problema para muchos fumadores e incluso para los no fumadores, dado que respirar el humo es nocivo para todos. Por eso, cada vez son más las personas que buscan consejos para dejar de fumar y llevar un estilo de vida más saludable. Para muchos, abandonar este mal hábito no resulta muy difícil; sin embargo, para otros sí que supone un verdadero reto. Éstos últimos acuden a múltiples opciones que les puedan servir de ayuda, como técnicas o terapias, parches, cigarros electrónicos… etc.

Si quieres dejar de fumar sin tener que gastarte mucho dinero, echa un vistazo a estos consejos y productos con los que podrás hacer frente a la necesidad de fumar constantemente.

Antes de nada, es recomendable elegir una fecha a partir de la cual quieras dejar de fumar, tirar todos los paquetes de tabaco que tengas guardados y comunicar tu decisión a tus amigos y familiares, para así tener el apoyo necesario en el caso de que el proceso sea más duro de lo que te esperas.

Además de las opciones relacionadas con tu estilo de vida, puedes acudir a distintos productos que te pueden ayudar a lidiar con la ansiedad que te causa dejar de fumar. Sin embargo, esta sensación va a ser temporal, dado que una vez que consigas dejarlo, podrás comprobar que realmente consumir tabaco no elimina el estrés, sino al revés, aquellos fumadores que han conseguido dejar de fumar aseguran sentirse menos estresados que antes.

Paquete de chicles

Los chicles de nicotina son uno de los métodos más efectivos a la hora de dejar de fumar. Éstos forman parte de la terapia de reemplazo de la nicotina (NRT) y proporcionan esta sustancia en forma de goma de mascar, donde solo consumirás nicotina, sin los otros químicos dañinos del tabaco. Los chicles de la marca Nicotex forman parte de la terapia NRT y se usan junto a otros métodos como inhaladores o parches. El mejor momento para masticar estos chicles es cuando te entren ganas de fumar, así que llévalos siempre encima por si te entra la ansiedad. Para que sea más efectivo, puedes colocar el chicle entre el cachete y las encías por momentos.

Parches para dejar de fumar

Este producto también forma parte de la terapia NRT y se aplica directamente sobre la piel una vez al día y, por lo general, a la misma hora. Aquellas personas que usan los parches 24 horas al día tienen menos síntomas de abstinencia. Lo recomendable es poner el parche en diferentes zonas, por encima y por debajo de la cintura, todos los días. Además, recuerda que las dosis de cada parche depende de la cantidad de cigarros que se solían fumar. Por ejemplo, aquellas personas que fumaban 10 cigarrillos al día o pesan menos de 45Kg deberían empezar dosis más bajas (por ejemplo, 14mg).

Libro 'Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo'

El autor de este libro, Allen Carr, era un fumador empedernido hasta que descubrió el método EASYWAY, con el que no sólo dejó de fumar de inmediato, sino que empezó a disfrutar del proceso y lo consiguió de una forma fácil y sencilla. Este método se ha aplicado a otro problemas, como la pérdida de peso o el alcoholismo. Atrévete y sigue el camino del autor y otros millones de lectores más que han conseguido acabar con el tabaquismo a través de la lectura y el razonamiento.

Cigarrillo sin nicotina

Hoy en día es muy difícil encontrar un producto que sacie la adicción a la nicotina y que al mismo tiempo no sea nocivo para la salud. Sin embargo, existen cigarrillos electrónicos que tienen sabor a tabaco pero que no tienen ningún componente nocivo (nicotina o tabaco). El que te presentamos a continuación tiene ingredientes de grado farmacéutico y te permitirá inhalar hasta 400 veces, proporcionándote un vapor espeso. No contiene sustancias adictivas.

