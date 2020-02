Cuáles son las mejores infusiones para adelgazar y perder peso

El té es una bebida apetitosa y relajante que puedes añadir a tu dieta. Existe un amplio abanico de posibilidades entre las que poder elegir el té que más se adapte a nuestro cuerpo y necesidades. Además de favorecer la hidratación aportando un sabor exquisito, también tiene múltiples funciones antioxidantes, drenantes, quema-grasas e incluso saciantes, dado que muchos de ellos quitan el apetito.

Puedes encontrar tés naturales, como el té verde, rojo, negro, etc, y otros tipos de tés que han sido especialmente diseñados para eliminar toxinas y perder peso. Recuerda que para adelgazar es necesario incluir en tu día a día una dieta saludable y horas de ejercicio, no existe una receta milagrosa que te ayude a perder peso si no aplicas la rutina adecuada.

Nosotros te recomendamos varias infusiones para adelgazar que puedes complementar con tu dieta y que te ayudarán a eliminar líquidos y favorecer tu salud física y mental.

Té verde con jengibre y limón

Este producto contiene todas las propiedades saludables que aportan el té verde, el jengibre y el limón. Con estas características, este tipo de té se ha convertido en uno de los favoritos para aquellos que quieren adelgazar y eliminar toxinas. La vitamina C del limón favorece el mantenimiento de una piel sana, una mejor cicatrización y el mantenimiento de los huesos en buen estado. Por otro lado, el jengibre es uno de lo ingredientes más utilizados en la medicina en el pasado. Y, hoy en día, es ideal para prevenir náuseas y vómitos.

Té de flor de hibisco

Esta bebida tiene un efecto antioxidante por sus altas dosis de ácido cítrico y ascórbico. Esta hierba es diurética, por lo que ayuda a adelgazar. Además, regula la circulación y el tránsito intestinal. Estas flores han sido calificadas como agricultura ecológica, dado que su cultivo se realiza sin usar productos químicos, para respetar la naturaleza y la salud. El hibisco también se puede utilizar en cócteles, aguas de fruta, cocina, postres… etc.

Té quemador de grasa

El producto que te presentamos a continuación tiene como objetivo suprimir suavemente el apetito y aumentar el metabolismo con un potente efecto termogénico que ayuda a eliminar la grasa de forma más rápida. Reduce la hinchazón eliminando la retención de agua y las toxinas, provocando una sensación de ligereza y una mejor digestión. Este té contiene: un 41% de té verde, jengibre, ortiga, hierba de limón, verbena de limón, mate verde, hojas de moringa, té negro de Pu Erh, milenrama, pétalos de caléndula y pétalos de aciano. Todos estos ingredientes tienen un potente efecto en el cuerpo. Esta es una fórmula para perder peso de forma 100% natural, hidrata tu cuerpo todos los días y elimina las sustancias no deseadas.

Botella de agua de cristal

Acompaña tus bebidas frías o calientes con esta botella de cristal. Es ideal para tés, cafés, zumos o cualquier otra bebida. Este producto está 100% libre de sustancias tóxicas, y es ecológico, portátil y reutilizable, así podrás decir adiós a las botellas de plástico. Lleva incorporado un filtro de acero inoxidable en el que podrás introducir tus hierbas y la tapa es de bambú. Su diseño tiene copos de nieve y cuenta con una funda de neopreno para transportarla. ¡Llévala contigo a cualquier parte!

