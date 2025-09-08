Horóscopo semanal de Géminis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 8 al 14 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 8, las amistades y la cercanía con ellas serán tus prioridades en este día. Por eso, crea una agenda con todo lo que tienes que realizar. Mantén la simplicidad y la calma.

El martes día 9, en este día podrás disfrutar de la capacidad de estar cerca de las personas afines y de aquellas con las que compartes bienes en común para llegar a consensos que os unan más.

El miércoles día 10, lograrás terminar todos los temas importantes del día, por lo que te sentirás con seguridad y controlarás todos los asuntos de forma más sencilla.

El jueves día 11, tendrás una gran energía y deseos de estar cerca de las personas que son tanto amistades como personas queridas.

El viernes 12, es una jornada especial para sentirte cerca de la comprensión de los que te rodean porque los conocerás mejor. Y también te sentirás con mucha inspiración.

El sábado día 13, este día tan vital será lo mejor que podrás aprovechar en este día tan energético y en el cual tendrás la seguridad de lo que estás llevando a cabo.

El domingo día 14, ahora necesitas un día de mucho relax y de descanso también, ya que en días anteriores te has movido demasiado. Alterna actividad y descanso.