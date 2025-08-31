Horóscopo semanal de Tauro: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, necesitas prestar atención a tus amistades y principalmente a las personas cercanas que te necesitan en estos momentos. Será un día especial para disfrutar de conversaciones alegres y muy divertidas.

El martes día 2, es un momento muy importante para que tu bienestar te lleve a lugares lejanos y a viajes cerca o lejos que te ayuden a sentirte feliz estés donde quiera que sea.

El miércoles día 3, lo mejor de este día será la jovialidad y la alegría de sentirte cerca de las personas que más quieres y realizar tus actividades de forma efectiva y rápida.

El jueves día 4, la gran capacidad y entusiasmo te ayudarán a sentirte cerca de las metas que quieres lograr en este día tan especial en el que planificas y organizas todo con claridad y sabiduría.

El viernes día 5, tu gran percepción te ayudará a sentirte cerca de los motivos de los demás para comportarse de una forma o de otra. Y también podrás conocerte mejor.

El sábado día 6, es un momento ideal para organizar tus proyectos y las acciones que vas a poner en marcha con los compañeros de viaje. Siempre que haya armonía todo irá genial.

El domingo día 7, las metas de este día son importantes ya que estás cerrando una etapa y por ello lo principal será que desarrolles la capacidad de solucionar todos los temas que están pendientes y que es preciso superar.