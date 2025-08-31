Horóscopo semanal del 1 al 7 de septiembre de 2025: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Aries: El lunes día 1, es un momento especial para mantener la vista y atención puesta en la economía y en los ahorros que necesitas para organizar un grupo de personas de confianza que invirtáis juntos. El martes día 2, lo más importante serán las aventuras y que puedas divertirte de una forma alegre y con amistades de confianza y de tu círculo personal. Más información...

Tauro: El lunes día 1, necesitas prestar atención a tus amistades y principalmente a las personas cercanas que te necesitan en estos momentos. Será un día especial para disfrutar de conversaciones alegres y muy divertidas. El martes día 2, es un momento muy importante para que tu bienestar te lleve a lugares lejanos y a viajes cerca o lejos que te ayuden a sentirte feliz estés donde quiera que sea. Más información...

Géminis: El lunes día 1, podrás mantener las opciones de tu trabajo personal separando lo principal de lo que sobra. Por otro lado, tendrás que sentirte más cerca de un bienestar total que incluya el de tu físico y tu mundo emocional. El martes día 2, será un día especialmente para que prepares una reunión con amistades afines y joviales. Y una noche romántica. Más información...

Cáncer: El lunes día 1, será un día muy divertido y te ayudará a sentirte cerca de las personas que más quieres. Y en especial de tu pareja o persona que más te gusta. Es un momento para distenderte. El martes día 2, es un buen momento para dedicarte a asuntos familiares tanto de orden en el hogar como de acuerdo siempre todo para llevar a cabo y a gusto la economía. Más información...

Leo: El lunes día 1, es un momento para estar con mayor relax y a la vez con la serenidad que te da la seguridad de realizar todo a tu manera. Te sentirás con más confianza que otros días. El martes día 2, Será un día muy jovial en el que te reunirás con amistades afines y podrás proyectar nuevas actividades con ellos para disfrutar como hacéis siempre en otras ocasiones. Más información...

Virgo: El lunes día 1, tu capacidad de moverte y de sentirte útil por tu rapidez y manera creativa de mantener la genialidad te ayudarán en todo momento del día. Así que disfruta con armonía. El martes día 2, hoy será un día muy ameno en el que tendrás deseos de comenzar nuevas actividades y emprendimientos alegres y divertidos con personas que conoces y con las que te llevas bien. Más información...

Libra: El lunes día 1, lo principal en este día es que puedas mantenerte con orden y serenidad en las actividades personales. Podrás dedicarte de lleno a ellas. Disfruta de todo lo que puedas crear. El martes día 2, será un momento especial en el que destacan las vidrieras porque es creación. Estás cerrando una etapa y las personas que te rodean se sentirán muy a gusto contigo. Más información...

Escorpio: El lunes día 1, la observación y creatividad te ayudarán en los procesos que lleves hoy en tu vida. Por eso es un momento especial para sentirte con agradecimiento ante las dificultades y retos que puedas salvar. El martes día 2, es un día para que te interiorices hoy de tontería bloque y todos los potenciales ocultos que aún no conoces. Más información...

Sagitario: El lunes día 1, estás en un momento libre de programación y lo mejor será que organices la manera de llevar todos los asuntos de hoy adelante; ya que solamente dependes de ti. El martes día 2, será un día muy divertido en el cual intentarás estar con amistades de confianza para organizar algún festejo en el que disfrutéis y podáis distendernos a gusto. Más información...

Capricornio: El lunes día 1, la gran fortaleza de este día te ayudará a sentirte bien y a dar valor a lo que creas y pones en valor en tus acciones y actitudes durante tu proyección personal. Tendrás mucha energía. El martes día 2, Tendrás que mantener la armonía con las personas con las que mantenemos asociaciones y bienes compartidos. Las reuniones son importantes para llegar a acuerdos en común. Más información...

Acuario: El lunes día 1, la sensibilidad de este día será la que te dará la plena confianza de sentirte cerca de los demás y ayudar a los que más te necesitan de forma altruista. Te sentirás muy feliz. El martes día 2, el ambiente de la familia será hoy muy importante y deberá ser bastante equilibrado y agradable para que entre todos podáis funcionar sobre los acuerdos familiares, principalmente en el aspecto económico. Más información...

Piscis: El lunes día 1, hoy será un día muy movido en el que tendrás mucha agilidad y mucho dinamismo para organizar nuevos emprendimientos y actividades con amistades afines y cercanas. El martes día 2, será un buen momento para demostrar cariño de forma real y cercana a las personas más allegadas, a la familia, y a los que te quieren. Más información...