Horóscopo semanal de Piscis: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Piscis, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 1, hoy será un día muy movido en el que tendrás mucha agilidad y mucho dinamismo para organizar nuevos emprendimientos y actividades con amistades afines y cercanas.
El martes día 2, será un buen día para expresar cariño; deberás demostrarlo de manera real y cercana a las personas más allegadas, a la familia, y a los que te quieren.
El miércoles día 3, tu ingenio y sabiduría interior te ayudarán a crear nuevas ideas con las que perfeccionarás tus actividades tanto personales como profesionales con otras personas.
El jueves día 4, hoy es un momento para organizar una reunión familiar y llevar a cabo una renovación en alguna estancia del hogar.
El viernes día 5, será un día muy divertido para disfrutar de una reunión alegre con amistades fieles y cercanas. A última hora podrás tener una velada romántica con la pareja.
El sábado día 6, hoy es un día especial para que la familia se reúna y haya un ambiente agradable y equilibrado. Es preciso que lleguéis a un acuerdo entre todos para sentiros a gusto.
El domingo día 7, necesitas mayor paz en tu vida para realizar todo con calma y pensando las cosas con conciencia y serenidad. Podrás terminar muchos asuntos que estaban en el aire y que es preciso solucionar ya.