Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de septiembre de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 1, lo principal en este día es que puedas mantenerte con orden y serenidad en las actividades personales. Podrás dedicarte de lleno a ellas. Disfruta de todo lo que puedas crear.

El martes día 2, será un momento especial en el que destacan las vidrieras porque es creación. Estás cerrando una etapa y las personas que te rodean se sentirán muy a gusto contigo.

El miércoles día 3, hoy tendrás mucha energía y dinamismo para organizar nuevos emprendimientos con las personas con las que mejor te llevas.

El jueves día 4, tu gran percepción e intuición te ayudarán en todo momento a saber qué es lo más importante que tienes que decir o el lugar preciso en el que debes estar.

El viernes día 5, tu creatividad y genialidad aumentarán de tal forma que hoy serás el centro de las reuniones en las actividades que mantienes con otras personas cercanas.

El sábado día 6, hoy debe ser un día para ti en el que distribuyas el tiempo en momentos de trabajo y momentos de descanso. Y es que el relax lo necesitas para que las ideas frescas resurjan.

El domingo día 7, hoy será un día muy ameno y divertido en el cual podrás disfrutar con personas cercanas a las que quieres mucho; principalmente si tienes pareja podrías realizar una velada romántica.