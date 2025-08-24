Horóscopo semanal de Escorpio: predicciones de amor, dinero y trabajo del 25 de agosto al 31 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Escorpio, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 25, aprovecha este día tan lúcido y dinámico para utilizar tu inspiración, la creatividad y el talento en tus creaciones personales de forma espectacular y única.
El martes día 26, lo más importante hoy es la serenidad y la capacidad de mantenerte siendo una persona práctica y clara en todas las áreas en las que te muevas.
El miércoles día 27, será un día muy divertido y en el cual tus amistades te ayudarán a disfrutar de momentos únicos y alegres para compartir entre todos. Podrás conocer a alguien “especial” en tu vida.
El jueves día 28, será un día ideal para mantener la capacidad de sentirte con unión a la familia. Y con la capacidad de crear un ambiente agradable.
El viernes día 29, es un momento especial para aclarar algunos malentendidos que surgieron la semana pasada con alguna amistad. Y hoy tendrás la oportunidad de solventarla.
El sábado día 30, aprovecha este día para llegar a acuerdos benéficos y provechosos con las amistades y allegados con las que mantienes bienes compartidos.
El domingo día 31, en este día estás cerrando una etapa en la cual presentarás tus actividades y destacarás por la forma tan increíble de realizarlas. Tu satisfacción y plenitud será fantástica.