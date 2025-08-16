Horóscopo semanal de Virgo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 18, necesitas realizar un antes y un después en tu vida para cerrar el ciclo y así darle a todos los proyectos inacabados, un final positivo.

El martes día 19, es un día en el que necesitas terminar muchos de los trabajos que has dejado en el aire hace tiempo; será genial terminarlos.

El miércoles día 20, tendrás muchos deseos de comenzar iniciativas a todo lo que has hecho hasta ahora e incorporarás a nuevas personas en el grupo.

El jueves día 21, tendrás la oportunidad de tener mucha dinámica para comenzar otras iniciativas que te llenan más y con las que te sientes más feliz.

El viernes 22, será un día muy importante e interesante hoy conocerás a personas que te van a ayudar con sus ideas para llevar a cabo las actividades de una forma diferente.

El sábado día 23, verás llegar un día más tranquilo, más relajado y de no tanto movimiento como has tenido en días anteriores. Podrás disfrutar de una forma más serena y relajada.

El domingo día 24, será un día especial en el que disfrutes de las amistades selectas con las que te llevas bien. Hoy además a última hora podrás mantener una velada romántica.