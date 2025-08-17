Horóscopo semanal del 18 al 24 de agosto de 2025: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Aries: El lunes día 18, estás ante un día especial en el que tus ideas te ayudarán principalmente a mantenerte con gran actividad y con brillantes amistades para llevar a cabo diferentes alternativas. El martes día 19, lo mejor de la jornada será que podrás poner punto final a un ciclo de tu vida que necesita finalizar, una vez que soluciones los asuntos que has ido dejando atrás. Más información...

Tauro: El lunes día 18, lo principal en estos momentos será mantener el orden y la manera más sencilla de enfrentarte a todo. Tu verdadera personalidad aflora en los momentos difíciles. El martes día 19, podrás relajarte y mantener la confianza en tus aptitudes que hoy aumentarán de una manera gradual y muy benéfica para ti. Disfruta de ello. Más información...

Géminis: El lunes día 18, es un momento especial para el contacto y la cercanía con las personas con las que compartes bienes en común o con las que tienes alguna asociación o trato en conjunto. El martes día 19, es importante que hayas dividido el tiempo y que des por finalizadas muchas de tus obras y actividades de una forma brillante y actualizada. Más información...

Cáncer: El lunes día 18, tendrás que cooperar con personas cercanas que necesitan tu ayuda y tu apoyo. Esto servirá para que consigas una amistad más duradera y cercana. El martes día 19, será un día en el que los demás destacarán tus virtudes y los proyectos que terminarás hoy, muchos de ellos se darán gracias al conjunto del trabajo realizado. Más información...

Leo: El lunes día 18, es un día especialmente indicado para que te sientas cerca de las personas que son de confianza y de las que más necesitan tu apoyo y compañía. El martes día 19, es un momento especialmente indicado para que revises tus actuaciones personales en las actividades que realizas personalmente. Más información...

Virgo: El lunes día 18, necesitas realizar un antes y un después en tu vida para cerrar el ciclo y darles un final positivo a algunos viajes. El martes día 19, es un día en el que necesitas terminar muchos de los trabajos que has dejado en el aire hace tiempo; será genial terminarlos.Más información...

Libra: El lunes día 18, podrás divertirte con amistades de siempre que te ayudarán en tus actividades y en las reuniones en las que disfrutarás de esas conversaciones divertidas. El martes día 19, tendrás en cuenta principalmente la capacidad de llevarte contigo a las personas con las que hoy tienes relaciones en conjunto por vuestro patrimonio en común. Más información...

Escorpio: El lunes día 18, tendrás un día en el que tus ideas serán geniales y la interpretación de todo será más sencilla; así que aprovecha las ideas y plásmalas de una vez. El martes día 19, la familia necesita de tu atención y de tu cercanía principalmente para hola a ti y para mantener el buen ambiente hoy la forma agradable de ser entre todos. Más información...

Sagitario: El lunes día 18, será un día muy movido y bastante divertido con amistades cercanas con las cuales podrás conversar y pasar momentos especiales y distendidos. El martes día 19, es un momento especial para mantener la tranquilidad y el pragmatismo en todo, para organizar todos los asuntos e informes organizados y apuntándolo todo para no olvidarte de nada. Más información...

Capricornio: El lunes día 18, es un día para mantener la confianza y cercanía con la familia y allegados. El ambiente deberá ser alegre y armonioso. Y tu capacidad de llevar todo será excelente. El martes día 19, la relajación y el descanso también son necesarios para meditar y que el silencio te ayude con ideas novedosas en tus actividades. Más información...

Acuario: El lunes día 18, es un momento para clarificar las ideas creativas y ser una persona pragmática y a la vez prudente en tus elecciones y pasos que vas a dar con mayor atención. El martes día 19, podrás disfrutar de amistades afines y de reuniones divertidas. También es el momento para organizar una velada romántica con la pareja. Más información...

Piscis: El lunes día 18, estás en un momento muy especial ya que por fin estás terminando un ciclo y esto te llevará a metas más altas y te dará la posibilidad de disfrutar de tus potenciales. El martes día 19, tendrás mucha dinámica y motivación para extender tus actividades a nuevas iniciativas con más personas y disfrutar de mayor alegría. Más información...