Horóscopo semanal de Acuario: predicciones de amor, dinero y trabajo del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Acuario, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.
Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.
El lunes día 18, es un momento para clarificar las ideas creativas y ser una persona pragmática y a la vez prudente en tus elecciones y pasos que vas a dar con mayor atención.
El martes día 19, podrás disfrutar de amistades afines y de reuniones divertidas. También es el momento de organizar una velada romántica con la pareja.
El miércoles día 20, la familia necesita de tu atención para que el ambiente sea agradable y armonioso. De esta forma es más fácil llegar a acuerdos importantes.
El jueves día 21, es necesario que tengas mayor prudencia y que potencies tus cualidades; de esta forma ganarás mucho tiempo al realizar tus actividades.
El viernes día 22, deberías de poner en orden tus ganancias y también los ahorros, lo que significa que será muy importante que tengas la capacidad de llegar a acuerdos armoniosos.
El sábado día 23, es el final de una etapa y por ello es importante que termines tus actividades y las presentes ya que brillarán ante los demás.
El domingo día 24, tendrás mucho dinamismo y gran energía que te ayudará a disfrutar del día y de tus nuevas iniciativas; tal vez con más personas, para unificar ideas.