Horóscopo semanal de Libra: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, la capacidad de destacar entre los demás cerrará una etapa en la cual brillarás por encima del resto y te situarás en un lugar prominente y acorde con tu sapiencia y tu forma equilibrada de ser.

El martes día 12, tendrás ocasiones de organizar nuevos modos de llevar a cabo actividades con amistades leales y de confianza.

El miércoles día 13, será un día especial en el que tu percepción te ayudará en momentos en los que tendrás que realizar un discernimiento cuando no tengas la confianza de decidir rápidamente.

El jueves día 14, será un día muy rápido y con muchas ideas revoloteando en tu cabeza. Tendrás que escoger entre una de todas ellas para marcarte el camino para un proyecto nuevo muy especial.

El viernes día 15, necesitas que surja mayor calma y tener tiempo de descanso y de relax suficiente para poder organizar todo lo que tienes entre manos, ya que es diferente a lo que has hecho hasta ahora.

El sábado día 16, será un día muy amoroso en el cual podrás conocer una persona especial en tu vida, y si tienes pareja podrá ser un día romántico.

El domingo día 17, la familia necesita de tu cariño, cercanía y precisamente de mayor armonía para que puedas equilibrar los asuntos del día que estás llevando a cabo.