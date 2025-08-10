Horóscopo semanal de Leo: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto del 2025
Además de contarte lo que depara la salud, dinero y amor a los Leo, EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos.
El lunes día 11, tendrás un día muy activo en el cual tus ideas serán muy importantes para los proyectos innovadores que tienes en marcha y para los nuevos que estás por empezar.
El martes día 12, en estos momentos la cooperación será muy importante para mantener la cordialidad y la cercanía con las personas con las que realizas proyecto.
El miércoles día 13, será un día muy activo en el cual podrás disfrutar de la cercanía de personas amistosas y joviales que te ayudarán a que pases un día muy agradable.
El jueves día 14, necesitas mayor descanso y relax en tus proyecciones del día y del momento. Por ello, es preciso que realices todo con gran precisión y método.
El viernes 15, tu ingenio colaborará en tus obras y opciones de hoy. Disfrutarás de la compañía de amistades fieles y cercanas.
El sábado día 16, es un momento para priorizar las inversiones y finanzas que mantienes y compartir con las personas. Es el momento de llegar a acuerdos.
El domingo día 17, estás en un momento en el que estás cambiando de etapa y por eso es preciso que soluciones hoy todos los asuntos que están en marcha y que zanjes todo lo que está sin resolver.