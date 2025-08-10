Horóscopo semanal de Aries: predicciones de amor, dinero y trabajo del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

El lunes día 11, en este día necesitas estar con tranquilidad y mantener la capacidad de ordenar y realizar todo de forma práctica. La calma y la paz serán tus compañeras si sabes realizar todo con cariño.

El martes día 12, podrás dedicarte a poner en orden los ahorros y la economía para que puedas realizar consensos con los asociados y llegar a conclusiones justas.

El miércoles día 13, lo mejor del día será la comunicación agradable y armoniosa que mantengas con la familia para que podáis llegar a acuerdos entre todos.

El jueves día 14, es una jornada para mantener la capacidad de disfrutar de un día feliz y alegre con amistades o la pareja. También aprovecharás ideas fantásticas para proyectos.

El viernes día 15, mantén el cariño y el altruismo con las personas cercanas y queridas que tienes en tu vida. Es importante que cuides de tu salud anímica.

El sábado día 16, será un día para celebrar tus actuaciones y proyectos terminados. Los demás alabarán tu creatividad y originalidad en todo lo que has realizado.

El domingo día 17, tendrás gran dinamismo y astucia para llevar adelante las acciones precisas que necesitas proyectar para comenzar innovaciones ideales y proyectos humanísticos.