Horóscopo semanal del 11 al 17 de agosto de 2025: predicciones de amor, dinero, trabajo y cambios

Aries: El lunes día 11, en este día necesitas estar con tranquilidad y mantener la capacidad de ordenar y realizar todo de forma práctica. La calma y la paz serán tus compañeras si sabes realizar todo con cariño. El martes día 12, podrás dedicarte a poner en orden los ahorros y la economía para que puedas realizar consensos con los asociados y llegar a conclusiones justas. Más información...

Tauro: El lunes día 11, tendrás éxito en tus presentaciones y en los momentos de acción en los que presentes tus actividades. Los demás admirarán tu labor y la gran personalidad que tienes. El martes día 12, tu capacidad y dinámica de esta jornada te ayudarán a brillar de una forma increíble y podrás iniciar nuevas creaciones con amistades de siempre. Más información...

Géminis: El lunes día 11, tendrás mucha capacidad de persuasión y de acercamiento a las amistades con las que mejor te llevas. Disfruta de todo ello y aclara algún malentendido del pasado. El martes día 12, la clarividencia en este día te ayudará a ser más preciso y a disfrutar de los momentos de confianza que te va marcando a lo largo del día. Más información...

Cáncer: El lunes día 11, necesitas mucha tranquilidad y pragmatismo para realizar todo lo que tienes que realizar en esta jornada. Las prisas no son buenas ya que te llevan a cometer errores. El martes día 12, durante este día tendrás cierta tendencia a mostrar mucho tu cariño a los demás y en especial a las personas que más quieres. Al final del día podrás tener un romance idílico con la pareja. Más información...

Leo: El lunes día 11, tendrás un día muy activo en el cual tus ideas serán muy importantes para los proyectos innovadores que tienes en marcha y para los nuevos que estás por empezar. El martes día 12, en estos momentos la cooperación será muy importante para mantener la cordialidad y la cercanía con las personas con las que sueles realizar proyectos. Más información...

Virgo: El lunes día 11, tu gran ímpetu te apoyará en los momentos más positivos y dinámicos del día. Entonces darás el do de pecho y disfrutarás de tus ideas geniales para ponerlas en práctica. El martes día 12, hoy pondrás en marcha una gran colaboración con amistades cercanas con las que por lo general realizas tus películas o actividades ya que son de confianza. Más información...

Libra: El lunes día 11, la capacidad de destacar entre los demás cerrará una etapa en la cual brillarás por encima de los demás y te situarás en un lugar prominente y acorde con tu sapiencia y tu forma equilibrada de ser. El martes día 12, en este día tendrás ocasiones de organizar nuevos modos de llevar a cabo actividades con amistades leales y de confianza. Más información...

Escorpio: El lunes día 11, lo más importante en este día será tu calidez y cercanía con los demás, tanto amistades como personas a las que quieres. En especial puedes preparar una tarde apacible y romántica con la pareja. El martes día 12, es un momento ideal para que organices tu economía y tus inversiones de una forma dinámica, alegre y controlada. Y también asegura la confianza de los asociados y las ganancias.Más información...

Sagitario: El lunes día 11, es un momento único para disfrutar de tus ideas ingeniosas y creativas en tus acciones y actividades. Por la tarde/noche reserva un tiempo romántico con la pareja. El martes día 12, será un día muy familiar en el que es importante que llegues a acuerdos con los demás para manteneros unidos en este día y ayudar a los que realmente precisan de vuestra ayuda. Más información...

Capricornio: El lunes día 11, es un momento para que mantengas los ahorros y la economía en general. Y es que es importante que llegues a acuerdos benéficos con las personas con las que mantienes bienes en común. El martes día 12, en este día destacarás mucho en todos los asuntos que realices. Tendrás mucha gente a tu alrededor y te sentirás muy feliz. Lo más importante para ti es sentirte cerca de la familia. Más información...

Acuario: El lunes día 11, la familia y principalmente el padre ocuparán hoy un lugar muy importante. Eso significa que es preciso que lleguéis a acuerdos en un ambiente de armonía y paz. El martes día 12, hoy es muy importante que mantengas la calma y la precisión en todos los momentos en los que quieres salir a toda prisa para realizar todo sin casi pensar. Más información...

Piscis: El lunes día 11, cuando colaboras con los demás todo es más sencillo; y esto te ayuda a que entre todos os ayudéis y expongáis las mejores ideas para vuestros nuevos planes. Así será todo más armonioso. El martes día 12, será un momento ideal en el que tus amistades te ayudarán en los mejores momentos de ese día; que a la vez será muy divertido y movido. Más información...