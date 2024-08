¿Dónde viajaban los antiguos romanos en sus vacaciones? Los países que visitaban por placer

Los antiguos romanos, especialmente aquellos que pertenecían a las clases altas, disfrutaban de sus vacaciones y de sus viajes de placer, al igual que ocurre actualmente durante los meses del verano.

La capacidad de viajar durante los distintos meses del año era un signo de estatus social y de poder, en tanto que eran personas que no tenían que trabajar. Y estos viajes tenían varios destinos populares, tanto dentro del territorio cerca de Roma como en regiones más alejadas del Imperio.

En consecuencia, en muchas ocasiones viajaban a ubicaciones que consideraban exóticas, y a las que no tenía acceso mucha gente, como puede ser Egipto, Grecia y algunas zonas de Asia. Y cómo hoy hacen los turistas más desconsiderados, también hacían grafittis. "¡No puedo leer este escrito!", se quejó un romano respecto a los jeroglíficos grabados en la tumba de Ramsés VI en el Valle de los Reyes. "¿Por qué te importa no poder leer los jeroglíficos? No entiendo tu preocupación", le respondió otro grafitti.

Cámara funeraria de Ramsés V y Ramsés VI. Wikimedia Commons

Los antiguos romanos, sobre todo los miembros de la clase de los patricios, viajaban a una variedad de destinos tanto dentro como fuera de la actual Italia, con el objetivo de ir en busca de la relajación y el placer, así como de experiencias culturales, educativas y religiosas, como el caso de la citada tumba de Ramsés VI. Los antiguos romanos, incapaces de descifrar los jeroglíficos, creían que allí se escondía la tumba del héroe Memnon, muerto en la guerra de Troya. "La visité y no me gustó nada excepto el sarcófago", talló su review negativa un turista de la antigüedad. En este sentido, la élite romana viajaba y disfrutaba de una sofisticada red de villas, balnearios y destinos exóticos que reflejaban su riqueza y su deseo de disfrutar de la vida. [Esta ciudad de Portugal es considerada la 'Roma' portuguesa: fue fundada hace más de 2.000 años] Sin embargo, cabe destacar que la movilidad de los romanos durante sus vacaciones no solo estaba motivada por el ocio, sino también por el deseo de prestigio, educación y de entrar en contacto con la naturaleza. Para muchos romanos, los viajes se convertían en un auténtico lujo, a pesar de tener que pasar mucho tiempo en la carretera hasta llegar a su destino. De hecho, Suetonio en Vida de Nerón escribe de este que "nunca salía de viaje sin un séquito de mil carruajes como mínimo tirados por mulas con herraduras de plata". [Así eran los mapas de los antiguos romanos: cómo viajar desde Hispania hasta Asia] Entre los destinos favoritos de los romanos se encontraban las villas en el campo, conocidas como villae rusticae. Eran los romanos de clase alta aquellos que poseían estas villas, que no solo servían como retiro de vacaciones, sino también como centros de producción agrícola. Las familias romanas se retiraban a estas propiedades durante los meses más calurosos para disfrutar del aire fresco, la caza y la vida rural. Entre las zonas preferidas de los romanos para tener una villa se encontraba el golfo de Nápoles. [Las cinco calzadas romanas más importantes de Hispania: su longitud y por dónde pasaban] En cualquier caso, también cabe destacar que más allá de las villas en el campo, también existían las villas en la ciudad, apartadas del bullicio y del ruido de la rutina, con el objetivo de descansar y apartarse del resto de las gentes.

Estas villas contaban con jardines, baños privados, y a menudo estaban situadas cerca de lagos o ríos, proporcionando un ambiente relajante lejos de la bulliciosa vida urbana. Viajes a la costa Igualmente, los romanos también disfrutaban de los viajes al mar, por ejemplo, a las costas del Mediterráneo eran destinos de primera para las vacaciones. Por ejemplo, ciudades como Antium (Anzio) ofrecían acceso a playas y aguas termales, combinando lo mejor del ocio acuático con las instalaciones y lujos propios de las urbes.