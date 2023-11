Hallan una de las calzadas romanas más importantes de Gran Bretaña: los ejércitos que la usaron

En el jardín de una antigua posada a pocos kilómetros al oeste de la ciudad de Stirling, un pequeño grupo de arqueólogos y voluntarios han descubierto "el camino importante de la historia de Escocia", según afirma el doctor Murray Cook, arqueólogo municipal.

Con una antigüedad de unos dos mil años, la carretera adoquinada descubierta fue construida muy probablemente por las legiones del general Julio Agricola sobre el siglo I d.C. y habría conectado con un vado que cruzaba el río Forth, muy cerca del actual Puente Viejo construido en el siglo XVIII.

La calzada y el vado, muy posiblemente, fueron testigos del paso de las legiones romanas y sus carros de suministro durante los siglos II y III de nuestra era. En ese periodo, los emperadores Antonino y Severo realizaron varias campañas al norte del muro de Adriano para alejar a las tribus pictas de la provincia romana de Britania.

La calzada apareció en las cercanías del viejo puente de Stirling, Escocia

Estas son solo algunas de las grandes figuras históricas caminaron sobre esta hasta ahora ignota calzada. Fue construida debido a la enorme importancia estratégica que tenía para cualquier ejército sortear el paso del río Forth y avanzar hacia las brumosas Highlands. Su importancia radica también en la consolidación de la ciudad de Stirling que durante la Edad Media llegó a ser la capital de Escocia.

El arqueólogo Murray Cook, miembro de Rampart Scotland, dirigió la excavación como parte de unas prácticas que incluyeron voluntarios locales y estudiantes. “La calzada dejó de mantenerse cuando los romanos abandonaron Britania por lo que se convirtió en una hondonada muy erosionada, que es lo que nos hemos encontrado”, explicó.

“Sabemos que hubo un vado cercano estuvo vigilado en 1304 por los espías de Eduardo I durante el asedio del castillo de Stirling en el que usó su famosa catapulta bautizada como Lobo de Guerra, la más grande del mundo (...) la última mención del vado es del siglo XVIII cuando fue sustituido primero por un ferry y luego por un puente de piedra, todos ellos en la misma localización debido a que era más barato que mover toda la carretera”, continua el arqueólogo, contagiando la emoción a sus vecinos.

Entusiasmo vecinal

“Este paso podría haber sido usado por los romanos, los pictos, Guillermo I el Conquistador, Oliver Cromwell y todos los reyes y reinas de Escocia, incluido Macbeth, Kenneth McAlpin y Robert de Bruce con la excepción de Carlos Eduardo de Estuardo, del que se conoce que cruzó el rio Forth desde Frew, al oeste de Stirling”, afirma Cook.

"Es el camino más importante de la historia de Escocia por lo que es un hallazgo increíble. Es asombroso caminar sobre los pasos de Wallace y Bruce, por no mencionar ya a los romanos, pictos y vikingos. Nunca estuvo claro hasta ahora dónde se encontraba esta carretera”, desarrolla el arqueólogo sin poder disimular su emoción que prosigue su explicación: “Hacia el sur la carretera sigue hasta Falkirk y más allá seguiría hasta Inglaterra. Hacia el norte llegaría hasta el río Tay, el límite del Imperio romano”.

Estas excavaciones se han realizado en el jardín del Old Inn Cottage, una antigua posada construida en el siglo XVII. “Es increíble pensar que Guillermo I el Conquistador y el rey Enrique VIII caminaron por lo que hoy es mi jardín. ¡No muchos pueden decir eso! (...) “No tenía ni idea de que esta carretera estuviera ahí hasta que Murray apareció y pidió permiso para comenzar a excavar en el jardín. Cuando apareció la calzada no pude ayudar, pero me sentí muy ilusionada debido a su enorme importancia”, comentó la vecina Jennifer Ure que vive en una casa de campo cerca del establecimiento junto a su marido y sus dos hijos.

A este entusiasmo se han sumado también las autoridades municipales. “El año que viene se cumple el 900 aniversario de la fundación de Stirling y tenemos un yacimiento milenario para demostrarlo al mundo”, anunció Chris Kane, jefe del consejo municipal de Stirling. "Remonta nuestra herencia más de mil años en el pasado, en la época de los romanos cuando estos cruzaron el río Forth y comenzaron a construir la historia de Stirling", concluyó el señor Kane.

"Nuestra ciudad está situada en el corazón de Escocia y de su historia y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Entender mejor las rutas de las calzadas romanas añade un nuevo capítulo que compartir con los visitantes que vienen hasta aquí de todas partes del mundo para disfrutar de lo que Stirling tiene que ofrecer”, concluye Kane.

