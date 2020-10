Los datos, el nuevo petróleo para hacer crecer el negocio

El objetivo de un negocio siempre es mejorar sus resultados. Es decir, que todos los esfuerzos se traduzcan en un aumento de ventas. El comercio en internet juega con la ventaja de exponerse en un escaparate mundial, pero esa ventaja puede convertirse en un arma de doble filo si no somos capaces de establecer una estrategia, de distinguirnos del resto, de buscar la excelencia con la que lograr esos objetivos de ventas.

Una de las herramientas a través de la que alcanzar esos objetivos es la analítica digital, que nos ofrece un análisis de datos (tanto cuantitativos como cualitativos) sobre nuestra venta en internet. Este análisis requiere, por un lado, que nuestros objetivos estén bien definidos y, por otro, un gran volumen de información para medir y comparar los resultados.

Luis Serrano, profesor en The Valley ahonda en todas las aristas de la analítica y nos da las claves para sacarle el mayor partido.

¿El uso de los datos puede ayudar a la adaptabilidad de las nuevas tecnologías postpandemia?

Es necesario saber en qué momento se encuentran nuestros potenciales clientes para poder emplear una tecnología que se adapte a sus necesidades y conocimientos. El contexto va determinando nuestras acciones. Hace un año los códigos QR apenas se usaban o no eran conocidos por toda la población; ahora la pandemia ha extendido su uso, sobre todo en el sector de la hostelería. En internet ocurre lo mismo. Es necesario hacer ensayos, medir, testear para saber si nuestro mensaje o nuestra tecnología está calando en nuestra audiencia.

¿Cómo debe ser el profesional que cree el plan de estrategia digital, sobre todo de cara al nuevo escenario postcovid?

Debe ser multidisciplinar y tiene que estar capacitado para entender las necesidades de los usuarios. Es importante que tenga muy interiorizado que toda realidad sufre cambios de manera constante y muy acelerada. Los datos son necesarios para entender exactamente el ecosistema en el que se mueve el cliente y crear así una respuesta. Por poner un ejemplo, que la audiencia más joven haya experimentado un crecimiento con respecto al año anterior es un indicativo del modo en el que comunicamos.

¿Cuáles son las claves para desarrollar el plan digital de una empresa digital con éxito?

Hay tres pilares fundamentales sobre los que desarrollar un plan digital con éxito: los datos, la agilidad y el ensayo-error. La parte de los datos es la más importante porque hay que basar las decisiones en data y no en opinática. En el caso de la agilidad, estamos en un contexto en el que todo cambia con rapidez y tenemos que estar listos para girar el timón del barco en tiempo record. 3.- En el mundo de internet hay que equivocarse, por eso uno de mis métodos favoritos es el ensayo/error, probar tecnología y herramientas para conseguir que la fórmula funcione. Pero algo tenemos que tener claro, lo que funciona a unos no tiene porque funcionarle a todos.

Las compañías se enfrentan a grandes cantidades de datos, ¿los saben interpretar? ¿Se pierden oportunidades por no entender (o no saber interpretar) el big data?

Muchas empresas almacenan datos por defecto, digo que tienen el síndrome de Diógenes datero porque esos datos, realmente, acabarán en un cajón y se quedarán ahí. Muchos de esos datos son oro pero se quedarán en el olvido por no saber qué hacer con ellos. A pesar de todo, creo que cada vez hay más profesionales que utilizan el Big Data de manera óptima. Los datos son el corazón de las compañías, las empresas debería volcar parte de su estrategia en los datos.

¿Cuáles son las ventajas de llevar a cabo una estrategia digital basada en la analítica de datos?

Las ventajas son todas, porque baso mis decisiones en lo que funciona y no en una opinión. Para explicarme, he estado en reuniones de dos horas discutiendo sobre si el color de un botón influye en la venta. Muchos opinaban que el rojo era mejor que el azul. Pero la decisión no es de alguien que opina, démosle voz a nuestros clientes, midamos los dos botones y decidamos cuál es su preferido.

Con independencia de su tamaño, ¿todas las compañías pueden superar sus objetivos en base a la analítica?

Rotundamente, sí. Puedo estar empeñado en que hacer campañas en redes sociales es lo óptimo y lo mejor para la empresa, pero no lo estoy midiendo para saberlo. Lo mismo no está funcionando y estoy tirando todo el pequeño presupuesto que tengo en una acción que no funciona. Por lo tanto, la analítica nos ayuda a entender y a saber qué funciona y qué no funciona.

¿Qué herramientas contribuyen al análisis de datos?

No solo las herramientas de analítica de primer nivel ayudan a analizar, también podemos apoyar nuestras decisiones en comportamientos. Por poner un ejemplo, puedo disparar un proceso si detecto un comportamiento que varias personas han realizado. Estamos en la era de la experiencia, contenido dinámico en función de los gustos y en la personalización de los contenidos.

¿SEO y analítica van de la mano en el proceso de crecimiento digital de un negocio? Si es así, ¿cómo conseguir una perfecta interacción entre ambos?

Para entender esto es necesario ir un poco más atrás, cuando el usuario busca en Google quiere encontrar lo que está buscando, ¿no? Google quiere mostrarle resultados de calidad para que el usuario confíe y continúe usando dicho buscador. Ahí es donde entra la analítica. No sólo quiero que el usuario acceda a mis contenidos (SEO), sino que lo que quiero es que interaccione y los consuma (lo mido con la analítica). Si detecto que el usuario no está consumiendo el contenido y no permanece tiempo en mi página, tarde o temprano Google lo sacará de los buscadores.

