¿Cómo mejorar tu curriculum sin renunciar a tus rutinas veraniegas?

El verano es sinónimo de tiempo libre, de sol y de playa. A pesar de que este año el estado de alarma sanitaria a causa del coronavirus nos haya obligado a reestructurar los planes de nuestras vacaciones, la necesidad de un tiempo de descanso está más que justificada. Alterar nuestros planes de verano puede hacernos reflexionar y ponernos por delante la oportunidad que estábamos esperando. Si nuestro verano necesita ser readaptado, ¿por qué no aprovechar para sacarle partido a nuestro tiempo libre para mejorar nuestro CV de cara a septiembre?

La creciente demanda de nuevos perfiles profesionales puede hacer que nuestra experiencia y formación se queden obsoletos, sobre todo de cara a la necesidad de una digitalización inminente. La demanda de estos nuevos perfiles, según el informe de Adecco Análisis del Mercado Laboral tras el Covid-19, se traduce en que muchas empresas van a apostar en los próximos meses por perfiles interim management con los que mejorar la situación en la que se encuentran actualmente. Jefes de proyecto, directores de marketing o comunicación, directores de operaciones, directores comerciales, además de perfiles polivalentes con una clara orientación comercial serán los perfiles demandados. Por otro lado las capacidades y conocimiento digitales van a ser claves para crecer, y mantener, los puestos de trabajo actuales. Por eso, el verano es clave para formar parte del nuevo mercado laboral.

Pero, ¿cómo formarse y mejorar nuestro CV sin tener la sensación de haber dejado de disfrutar de nuestro verano? Las escuelas de negocio más pioneras se han lanzado este verano a la formación basada en la especialización, con certificaciones de pocas semanas que permitan introducir al usuario en las temáticas digitales más demandadas de forma compatible con el disfrute de vacaciones. De esta forma, conciliación entre la actualización profesional y el tiempo libre son posibles.

Una alternativa a la formación tradicional

El modelo de enseñanza business hacía tiempo que bebía de la formación telepresencial como consecuencia de la transformación digital. La situación generada por la COVID-19 ha acelerado ese proceso, haciendo que la formación remota deje de ser una alternativa para ser un modelo formativo con peso y entidad propia. Las escuelas de negocio plantean este modelo, en el que el alumno recibe formación de manera presencial remota pero mucho más enriquecida que lo que se había hecho hasta ahora en este campo. Se trata de un nuevo sistema que se adapta de forma personalizada a lo que demanda el alumno a través del entorno digital.

Adaptarse al cambio implica que los modelos formativos evolucionen y dejen de ser un método complementario para ser la perfecta alternativa. Esta metodología, basada en la flexibilidad y la importancia del alumno como centro del modelo, utiliza todas las herramientas –tecnológicas y humanas– para que la experiencia formativa ayude al estudiante a mejorar profesionalmente, encontrar el empleo de sus sueños o se atreva a emprender.

La flexibilidad como ventaja principal

Una de las principales ventajas de este nuevo sistema formativo es la flexibilidad, y eso es un valor añadido de cara a trabajar para mejorar nuestro CV este verano. La formación puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin horarios cerrados y sin el encorsetamiento que conlleva el modelo tradicional, incluyendo materiales de autoconsumo diario. De este modo, se eliminan las barreras para ofrecer una experiencia formativa diferente donde hay flexibilidad plena en el formato, sin distinciones ni limitaciones y con contenidos más lúdicos y fáciles de consumir. Además, las herramientas tecnológicas que esta metodología ofrece a los usuarios hace posible que se flexibilice también la forma en la que adquieren estos conocimientos.

El alumno como centro del modelo

Si la flexibilidad es la ventaja, el cambio de paradigma educativo es la puesta en valor de este nuevo sistema. Antes el programa era el eje central de la formación, en esta nueva metodología, lo es el alumno.

Los convencionales programas formativos, en los que el alumno es el que se adapta al contenido y no al contrario, llevan a la desmotivación y, la mayoría de las veces, a tener la sensación de no haber recibido la formación que realmente necesitaba. Con este nuevo sistema, el alumno tiene la capacidad de elegir las temáticas que le parecen más relevantes para su plan formativo, adaptándose a las necesidades demandadas en el momento. Ya no tiene que adaptarse a un plan con una estructura rígida en el que no todo el contenido es relevante, ahora el estudiante decide en base a sus intereses, con formaciones cortas que capacitan para ampliar conocimientos digitales durante su periodo de vacaciones.

Una nueva forma de aprender

Con la idea de construir un plan formativo completamente personalizado, este nuevo modelo plantea la posibilidad al usuario de elegir el itinerario que mejor se adapte a sus necesidades. El alumno escoge el contenido, cómo accede a él y en qué orden, de manera que la formación se adapta a su rutina diaria y no al revés. Lo que plantea este sistema es el aprovechamiento de la tecnología para adaptarse al usuario y a las nuevas necesidades del mercado laboral. Un completo cambio de paradigma formativo que es clave para adquirir nuevas competencias para añadir a tu CV sin perderte el verano y con la sensación de haber empleado tu tiempo en una formación diseñada exclusivamente para ti. La información que añadas a tu CV este otoño te diferenciará del resto.

Escuelas de negocio como The Valley Digital Business School, proponen para este verano certificaciones de 3 semanas con las que dar un paso más hacia la capacitación en competencias digitales. 20 minutos de autoconsumo diarios para disfrutar de podcast, hojas de producto, vídeos e infografías, que van acompañadas de sesiones de 2 horas presencial remota cada lunes, con los profesionales más preparados de cada sector. Temáticas como eCommerce & Marketing, Business & Digital Transformation y Agile Business con las apuestas de este verano para comenzar septiembre con un nuevo enfoque en el curriculum.

