Sanitarios de la privada piden ser vacunados igual que los de la pública: "No somos de segunda"

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad confirmó el pasado 17 de diciembre a los representantes de los sanitarios en una reunión telemática que no se harían distinciones entre el personal de la sanidad pública y la privada a la hora de la vacunación contra la Covid-19.

Les dijo que todos los sanitarios, sin excepción, se vacunarían en la primera fase. Sin embargo, un mes después en regiones como la Comunidad Valenciana no ha sido así y los profesionales sanitarios del sector privado están denunciando el incumplimiento de estas órdenes a la hora de protegerles, pese a que a sus hospitales se derivan enfermos por la pandemia. Sólo hay una promesa verbal de que se les vacunará pronto, pero ninguna planificación.

Es el caso de María Mínguez, jefa del Servicio de Pediatría de un hospital privado de la Vega Baja de Alicante que ha hecho una denuncia pública de la situación en Facebook. Aunque especifica que habla sólo en su nombre, sin embargo, su post registra más de 2.400 reproducciones y ha llevado a otros compañeros a hacer denuncias similares.

Mínguez manifiesta "el profundo malestar que siento y sentimos muchos profesionales de la sanidad privada porque todavía no tenemos acceso a las vacunas contra el coronavirus. Hace ya una semana que el hospital público de nuestro medio anunció que disponían de vacunas para empezar a vacunar a sus profesionales y hace cinco días que se anunció en los medios que este hospital había vacunado a todo el personal asistencial. Sin embargo, nosotros, los trabajadores de esta zona del sector privado, no sólo no hemos sido vacunados todavía sino que además no tenemos información concreta y certera sobre cuándo nos van a dar esas vacunas a nosotros y cuántas dosis vamos a tener para disponer de ellas".

Según explica a El Español, en su hospital ya se han producido varios contagios durante esta tercera ola. Contagios que no se han dado en las zonas comunes, donde se respetan todas las medidas de seguridad, sino en el ejercicio diario de la medicina. También en su servicio ya que la mayoría de consultas que llegan en invierno son por fiebres e infecciones respiratorias de niños. "Nosostros no preguntamos. Atendemos lo que nos llega", asegura al facultativo.

Opacidad

"Lo que no entiendo y quiero que alguien me explique es qué criterios se están siguiendo aquí (en la Comunidad Valenciana) para no cumplir el calendario de prioridades marcado por el Ministerio, que empezaba con las residencias de Tercera Edad y continuaba con los profesionales sanitarios de primera línea, sin distinción entre pública y privada, algo que ya se aclaró en diciembre", señala Mínguez.

Sobre todo, porque la especialista alicantina tiene conocimiento por otros muchos compañeros de que en muchos de los hospitales públicos de la zona no sólo se ha vacunado a sanitarios "de primera línea" sino a todos. Y también a servicios externalizados e incluso personal de limpieza o seguridad. Mientras, a su hospital no ha llegado ni una sola vacuna.

En su denuncia en redes es tajante al afirmar que "nosotros, por pertenecer al sector privado, no somos menos sanitarios ni hacemos un trabajo distinto al que hacen los compañeros en el sector público. De hecho, desde el inicio de la crisis sanitaria nos hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias para todo lo que sea necesario, para lo que haga falta. Hemos apoyado en todo lo que hemos podido y en todo lo que se nos ha pedido. Cuando el sector público se vio desbordado nosotros apoyamos y asumimos esa parte de carga de trabajo. Hemos hecho labores de rastreo, hemos hecho labores de atención primaria. Hacemos todo lo que podemos y todo lo que se nos pide y sin embargo estamos siendo tratados como sanitarios de segunda".

Y añade: "Pensamos que esto no está bien. Necesitamos esas vacunas. Y sólo quería decirle a los pacientes que nos las traigan o no, nosotros no los vamos a dejar tirados, no vamos a dejar de trabajar. Pero quiero pedir a las autoridades sanitarias que reaccionen y nos den esas vacunas que necesitamos urgentemente".

Demanda a la Conselleria

A finales de la semana pasada el Colegio de Médicos de Alicante comunicó de que el miércoles 13 de enero se celebró una reunión con representantes de otros colegios de las distintas profesiones sanitarias en la que la Conselleria de Sanidad informó sobre la campaña de vacunación Covid-19.

En ella se les explicó que el personal sanitario del sector privado sería vacunado. "En caso de hospitales o grupos sanitarios, la vacunación se llevará a cabo en los propios centros y con sus propios recursos. Para los centros sanitarios más pequeños y/o médicos autónomos, se vacunará a través de las mutuas y/o servicios de prevención de riesgos laborales, pero no se concretan fechas ni detalles de la logística diseñada", argumentaron desde Conselleria.

Desde el COMA señalaron que se ya requirió esta información a los responsables de Salud Pública, en una reunión celebrada el día 21 de diciembre, y posteriormente han insistido para confirmar que en la estrategia de vacunación estaban integrados todos los facultativos.

No obstante, el colegio denunció que tras la puesta en marcha de la campaña de vacunación el pasado día 8 de enero para el personal sanitario, "la implementación de la vacunación del personal sanitario en la provincia de Alicante no se ha respetado la priorización marcada por el Ministerio de Sanidad en su documento de estrategia de vacunación, y se ha realizado una distinción entre personal sanitario público y privado y no una gradación entre personal de primera línea y otros. Expusimos esta inequidad injustificable, a la vez que propusimos alternativas, que entendemos más rápidas y de colaboración, para agilizar la vacunación de los equipos sanitarios privados".

Por eso plantean acciones legales porque son muchísimos los médicos que consultan y solicitan información dada la incertidumbre generada por el incumplimiento de la prioridad en esta primera etapa, con el retraso en la vacunación del personal sanitario de primera línea del sector privado y la exclusión del mismo en el documento de Instrucciones para la planificación de la vacunación frente a Covid del 5 de enero, firmado por la Secretaria Autonómica de Salud Pública.

"De no proceder de forma inmediata a la vacunación de los médicos que ejerzan en la sanidad privada, tanto por cuenta propia como ajena, y en cualquier otra institución asistencial (médicos funcionarios, y en INSS, Sanidad Exterior, Justicia, etc.), en las mismas condiciones y tiempos que el resto de médicos, estudiamos interponer demanda de medidas cautelarísimas ante los juzgados de Alicante a fin de que se obligue a la Consellería de Sanidad a administrar la vacuna a todos los facultativos conforme a la priorización que marca el protocolo del Ministerio de Sanidad", concluyeron.