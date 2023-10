Médicos e industria piden cautela ante los fármacos contra la obesidad: "Hay que investigar más"

Calma y rigor, aunque la euforia sea comprensible. Es el mensaje que lanzan a la población expertos clínicos y de la industria en lo relativo a la carrera por desarrollar nuevos fármacos contra la obesidad. Algunos ofrecen resultados "absolutamente prometedores", pero en ensayos clínicos, por lo que remarcan: "Hay que investigar más".

Así se ha desarrollado el debate sobre obesidad, "la pandemia del siglo XXI en países desarrollados" -y también en vías de desarrollo- en el IV Simposio del Observatorio de la Sanidad que organizan EL ESPAÑOL e Invertia.

Un asunto sobre el que se han pronunciado Jesús Argente, jefe del Servicio de Pediatría y Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid; Juan Gracia Colldeforns, head of Medical Affairs Obesity de Novo Nordisk e Irene Bretón, presidenta de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

12. Mesa redonda. La pandemia del siglo XXI en los países desarrollados: obesidad

Todos han sido cautos -y han pedido lo mismo- en relación con la carrera por hallar nuevos medicamentos contra la obesidad. "Como médico lo que quiero decir públicamente es que estamos hablando de fármacos con los que la experiencia es extraordinariamente escasa de momento", ha comenzado diciendo Argente.

Porque se desconoce aún, por ejemplo, si sería un fármaco que habría que tomar de forma crónica, o si habría efecto rebote. Por ahora hay un grado de eficacia que de mantenerse en el tiempo sería "favorable" y por ello ha asegurado comprender que haya "muchas esperanzas" en su desarrollo.

"La investigación está abierta, debemos ganar conocimiento científico", ha expuesto. Con él ha coincido Gracia, que ha remarcado que por ahora están "en los principios de esta historia", a la que no obstante se llega con un amplio conocimiento sobre tratamiento de patologías crónicas como la diabetes, lo que puede abrir la puerta a entendimientos.

Novo Nordisk tiene por ahora "muy buenas sensaciones", sin embargo. "Empezamos con moléculas. Los primeros resultados son pequeños, pero absolutamente prometedores. Es verdad que es número corto de pacientes. Hemos de ser totalmente cautos. Esto es más complejo de lo que parece", ha admitido.

Y pese a ello, notan que la euforia se ha extendido entre los pacientes. Lo percibe Bretón, con algunas peticiones que recibe y ante las que pide serenidad. "Es momento de calmar a la población. La obesidad es una enfermedad que hay que evaluar caso a caso".

Porque no hay una obesidad, sino obesidades, ha precisado Argente. "Nos lo han explicado mal: no es cuestión de gastar y no ingresar, es cuestión de muchas más cosas", ha sostenido antes de afirmar que incluso los expertos no tienen clara la causa específica de obesidad.

Hay un "sustrato genético indiscutible", ha apuntado Bretón, pero eso no explica todos los casos. Entre los factores está todo aquello que compone el entorno: el sedentarismo, la alimentación o tener un sueño adecuado, por ejemplo.

Sin olvidar una cuestión esencial aún por esclarecer: cómo funcionamos para que resulte tan complejo en un paciente con obesidad perder peso. "Es ahí donde entra el punto de inflexión, que son los nuevos fármacos para modular la respuesta de la persona", ha lanzado.

Pero antes de llegar ahí está el larguísimo camino de la prevención. Antes incluso de nacer. "Madres obesas en embarazo tienen más probabilidades de tener hijos obesos. Padres que en la concepción son obesos tienen más probabilidades", ha señalado Gracia.

Así, "la sensación es que se va acelerando, va aumentando el riesgo de obesidad según pasan los años". Sin que esté asociada a la alteración de un gen.

Es algo que se ve especialmente en obesidad infantil, ha apuntado Argente, que advierte: el 80% de menores que presentan obesidad antes de la pubertad "van a ser adultos obesos".

Es una circunstancia que deriva en un alto coste personal para el paciente, a nivel social o laboral, además de por supuesto sanitario, porque de esa condición derivan muchas patologías.

En España casi la mitad de hombres y un tercio de mujeres padecen sobrepeso. Todos entienden la esperanza con los nuevos fármacos: "se ha abierto una enorme ventana de conocimiento", asume Argente. Pero hay que seguir haciendo pruebas.

Sigue los temas que te interesan