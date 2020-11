Núñez (Seopan): “Hay que incrementar la oferta del transporte público”

Las estrategias de movilidad van a marcar de forma profunda el futuro de las ciudades. Así se desprende de las reflexiones que han surgido durante la mesa 'Ciudades inteligentes, movilidad inteligente: retos de la ciudad y movilidad sostenible'.

En ella han participado María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Alfonso Gil, presidente de la Comisión de Transporte, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan); José López-Tafall Bascuñana, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC); y Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Para la secretaria general de Transporte y Movilidad "la movilidad en las ciudades es muy importante porque son los centros neurálgicos, de creación del PIB, pero también suponen el 70% de las emisiones de CO2 y un consumo del 60% del total de los recursos.

En España, la población ya vive en un 80% en ciudades, de todos los tamaños. Y según los estudios, cada persona que vive en una ciudad realiza una media de entre 2 y 4 viajes diarios. Es el reto de la movilidad cotidiana".

En opinión de Rallo, "el tradicional objetivo del Ministerio de Fomento debe evolucionar, debe centrarse en una política más holística donde se incluya la movilidad. Hay que tener una visión a 10 años pero manteniendo el foco el día a día. La movilidad es un derecho de los ciudadanos pero también de cohesión social, y el transporte público es la espina dorsal de todo ello. Además, hay que crear zonas de bajas emisiones para integrar física y digitalmente las ciudades y convertirlas en centros de intermodalidad y tecnológica".

Mesa redonda: Retos de la ciudad y movilidad sostenible Invertia

Para el presidente de la comisión de transportes, movilidad sostenible y seguridad vial de la FEMP, "hasta ahora las ciudades estaban hechas para el coche pero cada vez están más pensadas para el ciudadano. No queremos humos, no queremos ruidos, pero debemos contextualizar el uso del coche. Además, no olvidemos que una fuente muy importante de PIB es la industria de los fabricantes de coches. Tenemos que buscar un diseño de la ciudad integral, eso de ciudades que se extienden a lo ancho y largo es algo del pasado.



En este sentido, el presidente de Seopan se ha mostrado partidario de lanzar importantes planes en este momento. "En España desde 2009 no se ha licitado nada en infraestructuras de metro, cercanías u otras vías urbanas. Y eso es competencia de las tres administraciones, central, autonómica y local. Tenemos que apalancar los fondos europeos para facilitar la nueva movilidad, pero tenemos que actualizar las infraestructuras que están estancadas desde hace 10 años. Desde Seopan, creemos que además de esta cuestión, hay que centrarse en dos aspectos: el incremento de la oferta del transporte público y un plan de rehabilitación de viviendas".

No todo será electrificación

López-Tafall ha explicado la cantidad de cambios que va a sufrir el sector durante los próximos años. "El sector de la movilidad va a cambiar mucho, primero con la tecnología, y no solo hablo de electrificación, también con el hidrógeno o los nuevos combustibles. Además, no podemos olvidar la digitalización. Todo esto se refuerza, se retroalimenta con el resto de políticas, como la política de urbanismo o la energética".

El representante de Anfac ha señalado las que, a su entender, serán las claves de la nueva movilidad. "Pero no debemos de perder de vista que hay que centrares en el punto de la demanda de la movilidad con cinco atribuciones obligatorias: que sea cómoda, rápida, segura, accesible y sostenible. Si nos olvidamos de algo nos equivocaremos".



Por último, el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha resaltado la importancia estratégica que los puertos han adquirido durante la pandemia. "La actividad de los transportes se ha visto fundamental durante la pandemia, y los ingenieros de Caminos están presentes en todas las actividades económicas que han sido esenciales, así como en el mantenimiento de esas infraestructuras. Ahora están llegando nuevas tecnologías y nuevos hábitos de consumo, como el ecommerce o la economía colaborativa, que están transformando las ciudades y deben integrarse con nuevas herramientas".